La fiscalia atribueix un "rol inquisitiu" a Peinado amb Begoña Gómez

La fiscalia atribueix un «rol inquisitiu» a Peinado amb Begoña Gómez / EUROPA PRESS - EDUARDO PARRA - Archivo

Tono Calleja Flórez

Madrid

La Fiscalia de Madrid ha advertit al jutge Juan Carlos Peinado, que investiga el cas Begoña Gómez, que des que va acordar la transformació de les diligències prèvies a procediment davant el tribunal del jurat, la seva actuació proactiva "xoca amb el paper que li reserva la llei del jurat, que pretén preservar un paper de més imparcialitat o arbitral, en nom d’assolir unes cotes més elevades respecte al principi acusatori", segons un recurs de reforma del 21 de novembre en què acusa l’instructor d’"adoptar un rol inquisitiu impropi del procediment", cosa que "lesiona els drets de les parts".

En concret, entre les resolucions "imparcials" de Peinado, el Ministeri Públic assenyala la petició realitzada a l’Instituto de Empresa (IE) perquè remetés els correus en els quals aparegués María Cristina Álvarez, l’assistent de la dona del president: "A part de no acomodar-se a forma d’interlocutòria, ni motivar-se [...], aquesta providència resultava qüestionable per suplantar la posició processal de les parts en el procediment, i irrogar-se facultats de forma expansiva i extralimitant-se al seu paper", diu el fiscal, que destaca després que la contestació negativa de l’IE "va frustrar la traïció del recurs".

