El Govern i el PP es queden sols celebrant el Dia de la Constitució
Feijóo assistirà a la commemoració amb diversos presidents autonòmics populars / Sánchez, amb una vintena de ministres i sense els seus socis
Miguel Ángel Rodríguez
El Govern i el PP es quedaran sols aquest dissabte al Congrés per celebrar el 47è aniversari de la Constitució. En plena arrencada de la campanya electoral a Extremadura, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Yolanda Díaz seran els únics tres líders nacionals que acudiran a l’acte de commemoració a la cambra baixa en un tens clima polític agreujat per la condemna de l’encara fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, i l’empresonament de l’exministre José Luis Ábalos. Pels passadissos del Congrés, a més, hi haurà diversos presidents autonòmics del PP, entre ells l’acabat d’elegir president del País Valencià, Juanfran Pérez Llorca.
Un dia després d’arrencar la campanya extremenya, el tret de sortida d’un cicle electoral que continuarà a Castella i Lleó i Andalusia, les Corts Generals celebraran l’esperit de la Transició que va permetre elaborar la Constitució. No obstant, l’ambient dista molt d’aquells anys. Feijóo arribarà a la cambra baixa acompanyat per les seves portaveus parlamentàries, Ester Muñoz i Alicia García, totes dues de la línia més dura del PP, després d’haver liderat una concentració a Madrid contra la "corrupció" de l’Executiu de Pedro Sánchez.
A més, desembarcaran en el Congrés cinc presidents autonòmics del PP: Isabel Díaz Ayuso (Madrid), Juanma Moreno (Andalusia), Fernando López Miras (Múrcia), Jorge Azcón (Aragó) i Juanfran Pérez Llorca (País Valencià). Serà la primera vegada que Llorca assisteixi a un acte institucional com a president de la Generalitat des que va ser investit la passada setmana. També serà l’alcalde popular de la ciutat de Ceuta, Juan Jesús Vivas.
Una vintena de ministres
Al davant, el president del Govern arriba amb una nova polèmica sobre la taula, la crisi oberta en el si del PSOE pels presumptes casos d’assetjament sexual de Paco Salazar. A això se suma que en les últimes setmanes s’ha conegut la condemna del fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, per un delicte de revelació de dades secretes i l’entrada a la presó de l’ex número dos del PSOE, José Luis Ábalos, així com també del seu exassessor, Koldo García.
No obstant, no es quedaran enrere quant a presència amb el PP. Al costat de Sánchez hi haurà 20 ministres, 15 del PSOE i els 5 de Sumar (Yolanda Díaz, Ernest Urtasun, Mónica García, Sira Rego i Pablo Bustinduy). Només faltaran els responsables d’Exteriors i de Transport, José Manuel Albares i Óscar Puente, respectivament.
Els que no acudiran a l’acte són la gran majoria de socis del Govern. ERC, Junts, EH Bildu, el PNB, el BNG i Coalició Canària van informar que s’absentaran d’aquesta commemoració. Tan sols hi haurà representació de Podem, però no serà cap dels seus líders, Ione Belarra o Irene Montero, que estaran fent campanya electoral a Extremadura. Tampoc assistiran dirigents de Vox, com és habitual, ja que consideren que seria una manera de legitimar el Govern de Sánchez.
La celebració arrencarà a les 10.30 hores d’avui, amb l’acte solemne d’hissar la bandera nacional a la Carrera de San Jerónimo i la posterior recepció dels convidats per part de la presidenta del Congrés, Francina Armengol, i del seu homòleg al Senat, Pedro Rollán. L’acte continuarà amb la interpretació del Trio Dumky d’Antonín Dvorák, i la lectura, d’alumnes de primària, de diversos articles de la Constitució.
Tot seguit, Armengol pronunciarà un discurs. L’any passat, la presidenta de la cambra baixa va apel·lar als consensos de 1978 per encarar els "desafiaments terriblement urgents" que hi ha en el context actual, com la lluita contra la violència masclista o el problema de l’habitatge. El desembre del 2023, en la seva primera celebració com a tercera autoritat de l’Estat, també va reclamar la recerca d’aquests acords.
