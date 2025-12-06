Illa reforça els llaços culturals amb Mèxic en el seu pla per a Llatinoamèrica
El president reivindica la memòria de l’exili català i segella nous acords institucionals
Gisela Boada
El president Salvador Illa va aprofitar la bandera catalana que va plantar Barcelona en la seva cita a la Fira Internacional del Llibre (FIL) de Guadalajara per consolidar ponts amb Mèxic, país al qual tant deuen Catalunya i Espanya per haver sigut refugi de milers de vides i lletres catalanes durant un franquisme que es va allargar gairebé 40 anys. Avui més de 21.000 catalans viuen a Mèxic, molts d’ells descendents d’aquestes generacions emigrades, i gairebé 9.000 mexicans resideixen a Catalunya.
Illa buscarà consolidar aquest vincle durant els pròxims mesos amb el disseny d’un pla integral per a Llatinoamèrica, semblant al que el Govern va llançar per a Àsia, després de visitar el Japó, Corea i la Xina. El projecte fixarà un full de ruta a Amèrica Llatina amb un horitzó d’uns quatre o cinc anys. "Mèxic és el primer capítol de l’estratègia que volem implantar a Llatinoamèrica", va anunciar el president durant el viatge, en el qual ha anat destacant la germandat entre el poble català i el mexicà.
Durant sis dies de viatge oficial, Illa ha enviat el missatge que el vincle emocional que Catalunya i Mèxic mantenen com a herència de l’exili ha de servir per apuntalar una col·laboració més àmplia entre els dos territoris. Una cooperació que va des del llaç cultural més evident –amb la memòria democràtica al centre de l’agenda i un homenatge als exiliats– fins a la innovació i la ciència, amb la renovació de l’aliança entre el Barcelona Supercomputing Center i la Universitat de Guadalajara com a emblema.
Cimera de regions
S’hi suma el vessant institucional, plasmat amb la proposta que Barcelona aculli una cimera de regions europees i llatinoamericanes, i l’econòmica, escenificada en les trobades amb empresaris de les cambres de comerç i amb el multimilionari Carlos Slim, l’home més ric de Mèxic.
Al Govern estan del tot convençuts que Mèxic serà el trampolí que impulsi l’acostament entre el mercat català i el llatinoamericà, del qual Illa té clar que vol ser soci prioritari. "Cal estar oberts al món", va insistir durant l’estada al país.
El president de Catalunya marxa del país amb els deures començats, però no acabats, perquè tot això s’haurà de traduir en projectes, inversió i més intercanvi empresarial amb Centreamèrica. En definitiva, amb una "presència més gran". El primer pas: garantir i facilitar una connexió directa entre les seves capitals. Barcelona ha aconseguit un nou vol sense escales a Ciutat de Mèxic i la promesa del president de fer el mateix amb la línia entre la capital catalana i Guadalajara. "Connectar economies i persones", va resumir el president.
Catalunya ha de diversificar les seves aliances i buscar alternatives en un tauler geopolític dominat per la pugna entre els Estats Units i la Xina, i trobar vies que permetin esquivar els aranzels. Amèrica Llatina està cridada a ser clau en els pròxims anys i el cap de l’Executiu sap que és el moment de guanyar-se les seves simpaties: "És el primer pas" en aquesta direcció, però n’hi haurà més. Per això als despatxos del Palau de la Generalitat ja es treballa en el pròxim destí a un país del Con Sud.
- Es troba amb un grup de cabres salvatges a Montserrat i demana consell a ChatGPT: 'Estem aturats al mig de la muntanya i no sabem què fer
- Aliança Catalana irromp amb trencadissa a Berga
- Condemnats a penes de presó dos metges que es van deixar una tovallola a l’abdomen d’una pacient
- Identifiquen el cadàver d'un jove que va aparèixer ofegat amb un cinturó de pedres en una cala de Lloret de Mar el 2018
- Leroy Merlin tancarà la seva botiga de Manresa el 31 de desembre
- Dos ferits en cedir el sostre de l'estació d'autobusos de Manresa: els afectats són un operari i un usuari a qui li ha caigut l'home a sobre
- Els caçadors s'activen a Castelladral per contenir la pesta porcina però demanen al Govern ajuda urgent per recollir la carn de caça
- Dotze sirenes alertaran la població en cas que es trenqui la presa de la Baells: 'Seria molt improbable, però el risc 0 no existeix