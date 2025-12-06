L’Índia i Rússia planegen una zona de lliure comerç malgrat Trump
Modi persegueix una balança econòmica menys desequilibrada i Putin es compromet a adquirir més béns a canvi de vendre el seu petroli
Adrián Foncillas
Narendra Modi va abraçar Vladímir Putin a la pista d’aterratge i se’l va emportar amb el seu vehicle fins a la seva residència per a tenir un sopar privat. La rebuda a Delhi ja va suposar una victòria per a un dirigent que gaudeix desmentint l’aïllament que pregona Occident. No ho està a Àsia ni al Sud Global, el futur econòmic del món, on Moscou recupera posicions de la Unió Soviètica.
La visita del president rus, la primera des que va esclatar la guerra a Ucraïna, col·loca l’Índia davant un sudoku. Arriba quan Donald Trump pressiona Moscou perquè signi l’alto el foc i escanya el finançament de la seva maquinària bèl·lica. I en l’estratègia és clau l’Índia, pertinaç compradora de petroli rus i castigada per això amb uns criminals aranzels per Washington. Modi busca rebaixar-los mentre reforça la seva connexió amb Moscou, una missió diplomàtica d’èxit incert.
La reunió d’ahir, tancada amb promeses d’aprofundir la cooperació econòmica i energètica, no emet cap fragilitat. L’Índia alleuja Rússia de les sancions occidentals. És la primera potència demogràfica i la seva economia és la que més creix entre les grans. El comerç bilateral ha anat tradicionalment molt per sota del potencial. El 2020 ben just arribava als 8.000 milions de dòlars, però aquest any fiscal s’ha enfilat fins als 68.000, gràcies a les compres de petroli rus, i tots dos pretenen que pugui trencar la barrera dels 100.000 milions el 2030.
Amb aquesta finalitat van signar ahir un acord bilateral i, segons va dir Putin, preparen una zona de lliure comerç entre l’Índia i la Unió Econòmica d’Euràsia, repúbliques exsoviètiques sota la influència de Moscou. Modi persegueix una balança comercial menys desequilibrada i Putin ja ha promès que comprarà més béns indis. Els sectors farmacèutic, agrícola i tèxtil són els més idonis per esbandir el dèficit comercial quan Rússia obri el seu mercat.
"Rússia és un subministrador fiable de recursos energètics i de tot el necessari per al desenvolupament del sector energètic indi. Estem preparats per continuar assegurant el subministrament ininterromput de petroli per al ràpid creixement de l’economia índia", va assenyalar Putin. Modi ha confirmat que continuarà la cooperació energètica.
Els vincles sinoindis neixen en la Guerra Freda amb l’ajuda econòmica i industrial de Moscou a un país necessitat de tot. Després de la guerra d’Ucraïna, Delhi va gaudir d’una còmoda equidistància, comprant petroli rus a preu de ganga sense irritar més del compte Occident. La sortida de Joe Biden va arruïnar l’estratègia.
Necessitats energètiques
Trump va sumar als aranzels de base del 25% d’altres del mateix valor per alçar un mur infranquejable del 50%. Les al·lusions al cinisme no han escassejat. Modi ha emfatitzat que no té més prioritat que el seu poble i les necessitats energètiques de la seva economia i ha recordat que Occident també negocia amb Moscou.
Putin, en una entrevista recent en el mitjà India Today, va revelar que els EUA li compren combustible nuclear per a les seves centrals. "Si els Estats Units tenen aquest dret, ¿per què no el pot tenir l’Índia? És una qüestió que mereix ser discutida, fins i tot amb el president Donald Trump", va dir.
L’Índia és el tercer consumidor de petroli del món. Abans de la invasió d’Ucraïna només recorria a Rússia per al 2,5% de les seves importacions globals. Amb les sancions occidentals a Moscou va aprofitar, igual que Pequín, l’oportunitat de mercat, i les va augmentar fins al 35%. La pressió nord-americana les ha retallat i els experts pronostiquen que aquest desembre arribaran a la seva cota més baixa dels últims tres anys. La caiguda coincideix amb les discussions aranzelàries amb els Estats Units i les últimes fases de la negociació amb la Unió Europea per signar un acord comercial.
- Es troba amb un grup de cabres salvatges a Montserrat i demana consell a ChatGPT: 'Estem aturats al mig de la muntanya i no sabem què fer
- Aliança Catalana irromp amb trencadissa a Berga
- Condemnats a penes de presó dos metges que es van deixar una tovallola a l’abdomen d’una pacient
- Identifiquen el cadàver d'un jove que va aparèixer ofegat amb un cinturó de pedres en una cala de Lloret de Mar el 2018
- Leroy Merlin tancarà la seva botiga de Manresa el 31 de desembre
- Dos ferits en cedir el sostre de l'estació d'autobusos de Manresa: els afectats són un operari i un usuari a qui li ha caigut l'home a sobre
- Els caçadors s'activen a Castelladral per contenir la pesta porcina però demanen al Govern ajuda urgent per recollir la carn de caça
- Dotze sirenes alertaran la població en cas que es trenqui la presa de la Baells: 'Seria molt improbable, però el risc 0 no existeix