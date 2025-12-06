El PSOE reconeix "no haver estat a l’altura" en el cas Salazar
Els socialistes admeten en una nota que no van acompanyar "prou" les denunciants
May Mariño
Després d’uns quants dies amb la polèmica a l’alça i d’una indignació creixent a les files socialistes, especialment entre les dones, el PSOE reconeix "no haver estat a l’altura" en el cas Salazar i "no haver acompanyat prou les denunciants". Cinc mesos després de les denúncies internes per assetjament sexual de subordinades del que va ser estret col·laborador de Pedro Sánchez en el Gabinet de la Presidència i dirigent federal, Francisco Salazar. Una falta d’avenços que s’han interpretat com un intent de la direcció de protegir Salazar, que es va donar de baixa de militància la setmana passada.
Des del PSOE insisteixen en un comunicat que les denúncies presentades contra Francisco Salazar "estan sent analitzades i contrastades per l’Òrgan contra l’Assetjament dins del termini, tal com recull el Protocol" i que, com ja apuntàvem a EL PERIÓDICO, les dades de la investigació "es recolliran en un informe de conclusions que inclourà la proposta de mesures a adoptar per l’organització. Aquest serà traslladat a les parts i a la Secretaria d’Organització". Deixant d’aquesta forma la porta oberta a recórrer o no a la Fiscalia, com exigien des d’alguns sectors del partit.
La fractura oberta per corrents feministes amb la direcció federal i cost reputacional ha obligat la direcció de Ferraz a anar modulant els seus missatges, passant de normalitzar la situació i justificar la demora, fins i tot amb el silenci del líder del partit i president del Govern, a assumir un mea culpa.
