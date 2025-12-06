Eleccions
Sánchez planeja una crisi «puntual» en el Govern per rellevar Alegría si Azcón avança les eleccions
El president s’agafa al fet que «els socis volen legislatura» com un dels arguments per allunyar la convocatòria d’eleccions
May Mariño
Pedro Sánchez no té en els seus càlculs una gran crisi de Governs, sinó un canvi «puntual», «un a un» dels membres del seu Executiu en el cas que es vagin convocant eleccions autonòmiques i els seus ministres, que també són candidats, hagin de centrar els seus esforços en la batalla electoral.
En un moment en què Jorge Azcón, el president d’Aragó, va deixar la porta més que oberta aquest dissabte a una pròxima convocatòria electoral de manera imminent –s’ha donat un termini de dues setmanes– el cap de l’Executiu i líder del PSOE ja té contemplada la sortida de la ministra d’Educació i portaveu del Govern, Pilar Alegría, del seu Gabinet.
Una situació similar per la que passarà la vicepresidenta primera i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, quan el president de la Junta, Juanma Moreno, decideixi convocar eleccions autonòmiques a Andalusia. La sortida de l’Executiu de la també líder del PSOE a Andalusia permetrà a Montero centrar-se en la seva comunitat, cosa que ella ja vol per poder afrontar el moment davant un Moreno que aspira a consolidar la majoria absoluta de què ara disfruta.
Els socis volen legislatura
El que sí que no té sota el radar ni entre les seves intencions és la convocatòria d’eleccions generals. O almenys així ho transmet el cap de l’Executiu. És més, Sánchez assegura que «hi ha legislatura» i que «els socis volen legislatura», per la qual cosa estima que no li retiraran, ara per ara, el recolzament davant els casos de corrupció que estan vorejant el PSOE.
El president va demanar, en el grupet informal amb els periodistes, que ens fiem de la seva «paraula» com a compromís que hi haurà legislatura malgrat que no hi ha hagut «cap contacte» amb Junts després dels últims gestos que ell mateix va impulsar en primera persona i que no té garantits els recolzaments per a l’aprovació dels Pressupostos.
Sánchez es va mostrar segur, igual que la ministra d’Hisenda i vicepresidenta primera del Govern, que presentaran els Comptes Públics, amb la posició que adoptin la resta de partits i si els recolzen o no. En el cas que hi hagi un rebuig, «si això passa, ja en veurem els efectes», va admetre el president.
