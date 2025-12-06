Reforma antivacunes
Trump ordena una «revisió exhaustiva» dels plans de vacunació infantil als Estats Units
La mesura aprovada pel president nord-americà contempla una reducció de les injeccions contemplades al calendari de vacunació infantil
Europa Press
El president nord-americà, Donald Trump, ha ordenat aquest divendres una «revisió exhaustiva» a nivell federal de les pautes de vacunació infantil als Estats Units per «alinear-se amb les millors pràctiques» en àmbit mundial, tot just hores després que un comitè assessor dels Centres per al Control i la Prevenció de Malalties (CDC) eliminés la seva recomanació de vacunar contra l’hepatitis B els nounats, decisió que el magnat ha qualificat com a «excel·lent».
«Acabo de firmar un memoràndum presidencial que ordena al Departament de Salut i Serveis Humans que acceleri una avaluació exhaustiva dels calendaris de vacunació d’altres països del món i harmonitzi millor el calendari de vacunació nord-americà perquè finalment es basi en el criteri de referència de la ciència i el sentit comú», ha anunciat el mandatari en una publicació a la seva xarxa social, Truth Social.
L’objectiu de Trump és actualitzar el calendari de vacunació infantil bàsica dels Estats Units «perquè s’ajusti a l’evidència científicai s’alineï amb «les millors pràctiques de països desenvolupats similars», com el Canadà, el Japó i Alemanya, sense que això posi en risc «l’accés a les vacunes actualment disponibles per als nord-americans».
Reduir la vacunació infantil
«Els països parells desenvolupats recomanen menys vacunes infantils», ha insistit el magnat novaiorquès, que ha criticat que el pla de vacunació infantil nord-americana ha exigit «durant molt temps» fins a 72 injeccions «per a nadons perfectament sans [...], molt més del necessari». «¡És ridícul! Molts pares i científics han qüestionat l’eficàcia d’aquest calendari, ¡i jo també!», ha conclòs.
La mesura de Trump –recollida en un memoràndum– arriba després que la comissió sobre vacunes dels CDC nord-americans hagi retirat aquest mateix divendres la històrica recomanació d’inocular d’hepatitis B als nounats al país, una postura vigent des de 1991.
L’inquilí de la Casa Blanca ha aplaudit aquesta revocació i ha defensat que es tracta d’una «excel·lent decisió», argumentant que els nounats «en la seva gran majoria no corren risc de contraure-la al tractar-se d’una malaltia que es transmet principalment per via sexual o a través d’agulles contaminades».
Acomiadaments d’experts
Tot això es produeix després que el secretari de Salut nord-americà, Robert F. Kennedy Jr. –que ha qüestionat reiteradament l’eficàcia de les vacunes– acomiadés el mes de juny passat 17 experts de la comissió per un presumpte «conflicte d’interessos» i els reemplacés per afins a les actituds de l’Administració de Donald Trump.
El Govern nord-americà també va nomenar el sotssecretari del Departament de Sanitat, Jim O’Neill, al capdavant dels CDC en substitució de Susana Monarez, a qui va acusar de mentir després que ella denunciés haver rebut pressions per acceptar les seves narratives antivacunes. Aquests canvis van ser presentats, no obstant, com a part dels esforços del president Trump i del mateix Kennedy per «restaurar la confiança, la transparència i la credibilitat dels CDC».
Kennedy, a qui Donald Trump ha encomanat ara aquesta revisió perquè «es faci de manera ràpida i correcta», s’ha posicionat en diverses ocasions contra nombroses vacunes, incloent la de la covid-19, que va arribar a definir com la «més letal mai fabricada». Així mateix, també ha arribat a recolzar les teories de la conspiració que les vacunes causen autisme.
