La UE intenta convèncer Bèlgica per donar diners russos a Ucraïna
La majoria dels fons immobilitzats per les sancions després de l’inici de la guerra estan en mans d’una firma de Brussel·les
Beatriz Ríos
El canceller alemany, Friedrich Merz, i la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, es van reunir ahir a Brussel·les amb el primer ministre belga, Bart de Wever, per intentar convèncer-lo que accedeixi que la UE utilitzi els actius congelats russos per finançar Ucraïna els dos pròxims anys.
Els líders de la UE es van comprometre el mes d’octubre passat a fer-se càrrec de les despeses de Kíiv per fer front a l’agressió de Rússia. El problema és que s’estan acabant els diners i cada vegada menys governs estan disposats que els seus contribuents hagin de fer front a les despeses d’un conflicte que s’allarga ja des de fa tres anys i del qual és responsable el president rus, Vladímir Putin.
Von der Leyen va posar sobre la taula dues opcions dimecres passat. La primera, emetre deute conjunt utilitzant el pressupost comunitari com a garantia. La segona, utilitzar la liquiditat generada pels actius russos congelats mitjançant les sancions per donar un préstec a Kíiv, que només hauria de tornar si el Kremlin assumeix el cost de la destrucció que ha causat en la guerra.
La primera opció requereix que hi hagi unanimitat. Amb l’oposició d’Hongria, un acord és gairebé impossible. La segona únicament exigeix una majoria àmplia. El problema és que la gran part d’aquests actius estan en mans d’Euroclear, una empresa amb seu a Brussel·les. Al Govern belga no el convenç el pla de Von der Leyen, i la resta de líders desconfien d’avançar sense el vistiplau de Bart de Wever.
- Es troba amb un grup de cabres salvatges a Montserrat i demana consell a ChatGPT: 'Estem aturats al mig de la muntanya i no sabem què fer
- Aliança Catalana irromp amb trencadissa a Berga
- Condemnats a penes de presó dos metges que es van deixar una tovallola a l’abdomen d’una pacient
- Identifiquen el cadàver d'un jove que va aparèixer ofegat amb un cinturó de pedres en una cala de Lloret de Mar el 2018
- Leroy Merlin tancarà la seva botiga de Manresa el 31 de desembre
- Dos ferits en cedir el sostre de l'estació d'autobusos de Manresa: els afectats són un operari i un usuari a qui li ha caigut l'home a sobre
- Els caçadors s'activen a Castelladral per contenir la pesta porcina però demanen al Govern ajuda urgent per recollir la carn de caça
- Dotze sirenes alertaran la població en cas que es trenqui la presa de la Baells: 'Seria molt improbable, però el risc 0 no existeix