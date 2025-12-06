Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La UE intenta convèncer Bèlgica per donar diners russos a Ucraïna

La majoria dels fons immobilitzats per les sancions després de l’inici de la guerra estan en mans d’una firma de Brussel·les

De Wever, el ‘premier’ belga. | OLIVIER MATTHYS / EFE / EPA

De Wever, el ‘premier’ belga. | OLIVIER MATTHYS / EFE / EPA

Beatriz Ríos

Brussel·les

El canceller alemany, Friedrich Merz, i la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, es van reunir ahir a Brussel·les amb el primer ministre belga, Bart de Wever, per intentar convèncer-lo que accedeixi que la UE utilitzi els actius congelats russos per finançar Ucraïna els dos pròxims anys.

Els líders de la UE es van comprometre el mes d’octubre passat a fer-se càrrec de les despeses de Kíiv per fer front a l’agressió de Rússia. El problema és que s’estan acabant els diners i cada vegada menys governs estan disposats que els seus contribuents hagin de fer front a les despeses d’un conflicte que s’allarga ja des de fa tres anys i del qual és responsable el president rus, Vladímir Putin.

Von der Leyen va posar sobre la taula dues opcions dimecres passat. La primera, emetre deute conjunt utilitzant el pressupost comunitari com a garantia. La segona, utilitzar la liquiditat generada pels actius russos congelats mitjançant les sancions per donar un préstec a Kíiv, que només hauria de tornar si el Kremlin assumeix el cost de la destrucció que ha causat en la guerra.

La primera opció requereix que hi hagi unanimitat. Amb l’oposició d’Hongria, un acord és gairebé impossible. La segona únicament exigeix una majoria àmplia. El problema és que la gran part d’aquests actius estan en mans d’Euroclear, una empresa amb seu a Brussel·les. Al Govern belga no el convenç el pla de Von der Leyen, i la resta de líders desconfien d’avançar sense el vistiplau de Bart de Wever.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents