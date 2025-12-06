La UE multa amb 120 milions d’euros X pel seu sistema de verificació
Beatriz Ríos
La Comissió Europea va determinar ahir que la xarxa social X viola les normes de serveis digitals europees per "el disseny enganyós" del seu sistema de verificació, la falta de transparència del seu reposador publicitari i la falta d’accés a dades públiques per a investigadors, per la qual cosa ha anunciat una multa de 120 milions d’euros contra la xarxa social.
El sistema de verificació d’X és "enganyós". Aquesta és la conclusió de la Comissió després d’una investigació que s’ha allargat durant dos anys. La famosa marca blava "dona a entendre que hi ha un usuari real, verificat, darrere", va dir una alta font comunitària involucrada en la investigació. Però a la pràctica això no és així.
La segona raó per la qual la xarxa viola les normes comunitàries segons l’Executiu és que no hi ha un reposador d’anuncis. És a dir, una base de dades en què els usuaris puguin accedir a tots els anuncis. "Això és particularment important per investigar possibles fraus o anuncis polítics falsos".
Sanció "proporcionada"
Finalment, Brussel·les considera que X viola les normes al no donar accés als investigadors a unes dades que en realitat són públiques, com per exemple els diferents tipus d’interaccions amb una publicació. A ulls de la Comissió, això dificulta l’estudi de qüestions fonamentals com la polarització, l’impacte de les xarxes per a la salut mental o simplement com es disseminen determinats continguts.
En total, la decisió de la Comissió suposa una multa de 120 milions a la xarxa social d’Elon Musk, que es divideix en 45 milions pel sistema de verificació, 40 per l’absència d’un reposador d’anuncis i 35 per la falta d’accés a dades públiques. L’Executiu al·lega que la multa és "proporcionada" i defensa que calcula els imports no partint de la mida de l’empresa sinó a la gravetat dels incompliments de les normes.
