45 trets contra la Constitució
Al Congrés encara són visibles les marques d’alguns dels trets disparats per Tejero i els seus homes en el cop d’Estat del 23F, que retrata la sèrie ‘Anatomía de un instante’.
Miguel Ángel Rodríguez
La reina Isabel II, amb la Constitució espanyola de 1845 a les mans, envoltada pel Cid, Colom, Cervantes, Velázquez i altres il·lustres figures de la història d’Espanya. La imatge és estranya. Els personatges no van coincidir en el temps, però Carlos Luis Ribera els va pintar plegats al sostre del Congrés. La composició és més estranya si ens fixem que a pocs metres de Lope de Vega hi ha dos forats de bala que gairebé deixen coix un querubí.
Amb aquesta imatge arrenca la sèrie Anatomía de un instante, dirigida per Alberto Rodríguez i basada en el llibre homònim de Javier Cercas. Els impactes de bala que van amenaçar l’àngel són dues de les 45 marques –no totes continuen visibles– que recorden el cop d’Estat del 23 de febrer de 1981 i que van posar en perill la Constitució, que ahir va fer 47 anys des que la van aprovar les Corts.
Aquell "¡Al suelo todo el mundo!" que va pronunciar Antonio Tejero quan va entrar a l’hemicicle va activar el test d’estrès més sever que ha hagut de superar la Constitució des de la ratificació en referèndum el 6 de desembre de 1978. La Carta Magna, que va assentar les bases de la democràcia, ja avançades en el projecte de llei per a la reforma política que va impulsar Adolfo Suárez per anul·lar les lleis fonamentals del franquisme, va veure perillar la continuïtat aquella tarda.
El mateix Suárez, el seu vicepresident, Manuel Gutiérrez Mellado, i el líder del PCE, Santiago Carrillo, són els tres personatges a qui Cercas atorga una gran part de la responsabilitat que la Constitució s’acosti ara a mig segle. Van ser les tres figures que es van mantenir dretes, sense acotar-se rere els escons, quan Tejero, amb el braç alçat, va disparar la pistola cap al sostre. El van seguir alguns guàrdies civils que, metralletes al rest, van disparar diverses ràfegues.
Ball de forats
Però, ¿quants cops van disparar Tejero i els seus homes? Aquesta pregunta no ha tingut una sola resposta. Primer van ser 37, segons els forats que es van comptabilitzar en un primer informe. El 1999, l’arquitecte conservador de la Cambra va fer una nova relació de forats de bala i en va sumar 33. Una de les marques que es van perdre podria ser la de la vidriera del sostre, que es va substituir, dues més potser van desaparèixer després d’unes obres fetes el 1988 i la quarta es devia a una "diferència de criteri" interpretant els desperfectes.
El 2013, després d’una tempesta, queia aigua del sostre. Durant la rehabilitació es van esborrar cinc forats de bala. De les 37 marques només en quedaven 27. Però hi va haver una altra sorpresa: s’havien trobat 8 nous senyals de trets en què no s’havien fixat abans. La xifra tornava a pujar a 35 osques visibles. 45 trets en total que van posar en perill la Constitució.
- Aliança Catalana irromp amb trencadissa a Berga
- El restaurant de Manresa que enamora els fans de l’arròs: 'Dels millors que he menjat”
- Lluïsa Aliste, alcaldessa de Cardona: «És un orgull poder dir que el meu avi va ser un miner de la mina de sal de Cardona»
- Retencions quilomètriques i accidents marquen el primer dia d’operació sortida del pont a la Catalunya central
- Identifiquen el cadàver d'un jove que va aparèixer ofegat amb un cinturó de pedres en una cala de Lloret de Mar el 2018
- Gran preocupació entre els passatgers del bus urbà per l'incivisme de grups d'adolescents a Manresa
- Dotze sirenes alertaran la població en cas que es trenqui la presa de la Baells: 'Seria molt improbable, però el risc 0 no existeix
- Catalunya prepara canvis a l'ESO: els alumnes de 4t podran triar entre matemàtiques acadèmiques o pràctiques