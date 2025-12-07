La cap de la diplomàcia de la UE defensa els EUA com el «màxim aliat»

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’alta representant d’Exteriors de la Unió Europea (UE), Kaja Kallas, va assegurar ahir que els Estats Units continuen sent el "màxim aliat" d’Europa, tot i les crítiques sobre la nova Estratègia de Seguretat Nacional presentada per la Casa Blanca. En aquest document oficial s’assenyala que el Vell Continent s’exposa al risc de "desaparició de la seva civilització" a causa de les "conflictives polítiques migratòries", la "censura a la llibertat d’expressió" o l’"asfíxia de les regulacions" de la UE, crítiques ben habituals dels moviments d’extrema dreta europeus.

Kallas va evitar polemitzar amb el contingut de l’informe, en què els EUA s’ofereixen per mirar de "corregir" el suposat mal rumb d’Europa juntament amb els "partits patriòtics". "No sempre hem estat d’acord en diversos temes, però crec que el principi general continua allà. Som els màxims aliats i ens hem de mantenir units", ha remarcat durant una intervenció en el Fòrum de Doha, a Qatar.

La cap de la diplomàcia de la UE, de fet, va considerar que "algunes" de les crítiques que apareixen en el nou full de ruta de política exterior del president Donald Trump "són certes". "Si ens fixem en Europa, per exemple, ha subestimat el seu propi poder davant Rússia. Vull dir que hauríem de tenir més confiança en nosaltres mateixos, ben segur", va remarcar.

Consolidar el lideratge

Donald Trump va fer públic divendres la nova estratègia de política exterior i seguretat nacional per aquest segon mandat, en què promet consolidar el lideratge de Washington com a superpotència, especialment a Llatinoamèrica. "Volem que Europa continuï sent europea, que recuperi la confiança en si mateixa com a civilització i que abandoni el seu fallit enfocament en l’asfíxia reguladora", afegeix el document.

