Feijóo afirma que Junts "ha sigut un clínex durant tota la legislatura"

El líder del PP adverteix que no presentarà una moció de censura "per fer el ridícul"

Alberto Núñez Feijóo, ahir al costat d’Isabel Díaz Ayuso en l’acte per l’aniversari de la Constitució.

Mariano Alonso Freire

Madrid

El president del Partit Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, en conversa amb els periodistes a la recepció al Congrés amb motiu del 47 aniversari de la Constitució, es va mostrar ahir molt crític amb Junts i el seu paper des que el 2023 va investir amb els seus vots Pedro Sánchez. "Junts ha sigut un clínex durant tota la legislatura", va dir, i afegia: "Ha consolidat Illa i, ¿què té? Nervis i una ruptura amb el seu electorat. Ha fet un negoci ruïnós".

Sobre el seu sonat acte la setmana passada a la seu de Foment del Treball, la patronal catalana, a Barcelona, Feijóo va rebaixar el seu plantejament de demanar suport a Junts per a una moció de censura, assegurant que simplement va contestar a les queixes que sobre la política fiscal del Govern i altres aspectes de la seva gestió li havien fet els empresaris catalans. Sobre la moció de censura per si mateix, va tornar a insistir que l’únic que li falten són vots i va afirmar que no la presentaria per "fer el ridícul", només si és "sòlida".

El líder de l’oposició, va comentar altres assumptes de l’actualitat, com les eleccions a Extremadura, que estan en el seu segon dia de campanya. Feijóo va desqualificar iradament la proposta del líder de Vox, Santiago Abascal, que la presidenta de la Junta extremenya, la popular María Guardiola, pogués no ser la candidata a una investidura després de les eleccions. "¿És una broma?" va proclamar en forma d’interrogació retòrica, i va remarcar, amb referència als seus barons territorials: "Jo no tinc empleats, hi ha líders a les comunitats autònomes". També va qualificar d’"excessiva" l’al·lusió d’Abascal que Guardiola hauria de "passar per l’adreçador". "Això no consisteix a posar i treure algú quan et convé".

El mateix to va fer servir respecte a Vox i el futur d’Extremadura al preguntar-se, de forma retòrica, si l’extrema dreta pensa "bloquejar els que han guanyat". Feijóo va vaticinar una victòria del PP i va asseverar: "Que el PSOE tingui resultats mediocres és revelador".

Dards

La referència a Extremadura no va ser el seu únic dard a Vox, partit del qual també va criticar la seva absència a la recepció del dia de la Constitució. "Vox està jugant a un joc molt perillós", va dir. Preguntat per les seves paraules en la manifestació celebrada a Madrid el cap de setmana passat, on va dir que els tres companys de cotxe de Sánchez ja havien anat a la presó i que "en falta un", Feijóo va respondre: "Si sabés el que saben Ábalos, Koldo, Cerdán i Salazar podria contestar".

Sobre Francisco Salazar, acusat d’assetjament sexual per part de companyes seves del PSOE, Feijóo va considerar insòlit que Sánchez no sabés res del comportament del qual va ser durant anys el seu estret col·laborador a la Moncloa.

El líder del PP va evitar pronunciar-se sobre si Carlos Mazón hauria de renunciar a la seva acta de diputat autonòmic i va anunciar que el seu relleu com a president dels populars valencians es farà "al desembre, si hi ha temps".

