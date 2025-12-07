Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Guanya el ‘sí’ a Gósol i el municipi passarà a formar part de la província de Barcelona

Els partidaris d’abandonar Lleida s’imposen amb el 88% dels vots, tot i que amb el 50% d’abstencions

El ‘Sí’que ha guanyat a la consulta celebrada aquest diumenge a Gósol, de manera que l’Ajuntament iniciarà el procés per sol·licitar el canvi de província i integrar-se a la de Barcelona, un pas que ha obert un debat sobre identitat i recursos en la població. Els veïns han decidit al mig del pont de la Puríssima, amb un poble ple de visitants que han omplert bars, botigues i carrers. L’escrutini ha acabat amb 88 vots a favor d’entrar a la província de Barcelona dels 100 emèsos, és a dir, el 88%, i 12 vots en contra, és a dir, partidaris de continuar a la de Lleida, el 12% de les cent paperetes. La votació no ha registrat vots en blanc ni nuls. Els 100 votants han configurat una participació del 50,5% sobre els 198 que hi tenien dret, els empadronats a partir dels setze anys.