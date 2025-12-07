El ‘gran garrot’: així imposa ‘la seva llei’ els Estats Units a Llatinoamèrica

Entendre-hi més
Abel Gilbert
Als nord-americans els fascina imaginar escenaris alternatius a la literatura. Dos Philips, Dick i Roth, van escriure sobre els Estats Units com a prolongació de l’Alemanya nazi a ‘L’home del castell’ i ‘The plot against America’ (‘La conjura contra Amèrica’). Les dues novel·les solen ser citades des que Donald Trump va recuperar la presidència. Però quan el multimilionari republicà va anunciar possibles atacs terrestres contra Veneçuela i Colòmbia com a part de la seva més que qüestionada croada contra el narcotràfic, una altra narració ucrònica, del 1953, va convidar a ser llegida en clau d’un present d’amenaces.
A ‘Bring the Jubilee’, de Ward Moore, el Sud Confederat guanya la Guerra Civil als Estats Units després de la decisiva batalla de Gettysburg de 1863, es va separar de la Unió, i a partir d’allà s’inicia un procés de conquesta que els porta a annexar Mèxic, anomenada Leesburg, per després expandir-se cap al sud del continent llatinoamericà, amb l’única excepció d’Haití. Els seus habitants no tenen dret al vot.
Moore va haver de pensar en una apetència latent dels Estats Units que va tenir la seva acta de fundació el 2 de desembre del 1823. Aturat davant el Congrés, el president James Monroe va articular una política que Washington mai deixa d’invocar. Va buscar en principi limitar la presència europea en aquesta part del món, però, abans que res, establir la premissa de la preponderància dels EUA. «La innoble història de la Doctrina Monroe és ben coneguda avui dia.
Al llarg de dos segles, Estats Units la citaria com una garantia autoimposada per intervenir contra els seus veïns del sud», afirma Greg Grandin en un recent i monumental llibre que anticipa els moviments de Trump: ‘America, America. A new history of the new world’. Aquest cos doctrinari va quedar resumit en una consigna: «Amèrica per als americans», i va deixar les seves primeres empremtes en la guerra de 1846 contra Mèxic que va acabar dos anys més tard amb l’ocupació militar i l’absorció de gairebé el 55% del territori que pertanyia a aquest país, i es coneix avui com Califòrnia, Nevada, Utah, part d’Arizona i Nou Mèxic.
Incursions
William Walker va ser un «monroista» que va voler treure rèdits personals d’aquesta llei no escrita. El filibustero va liderar incursions a Baixa Califòrnia al punt de proclamar-se president de la «República de Sonora», tot just un pas previ a la pretesa annexió d’Amèrica Central als estats esclavistes del sud dels EUA. El 1855 va voler ser la màxima autoritat nicaragüenca després d’una expedició de desenes de mercenaris. Les aventures van acabar cinc anys després davant un pilot d’execució a ciutat de Trujillo.
Al verb ‘annexar’ se’n va permetre una altra conjugació després de la guerra hispano-nord-americana de 1898. Després del conflicte van passar a l’òrbita de Washington Puerto Rico, les Filipines i Guam. Cuba es va independitzar, però l’anomenada ‘esmena Platt’ permetia als Estats Units intervenir com si es tractés d’un protectorat. El «monroisme» es va aplicar en el procés de separació de Panamà de Colòmbia, el 1903, per tal de construir el canal.
Un any després, Theodore Roosevelt es proposa entrar a la història amb un altre tipus de fonament. Se’l va conèixer com aDoctrina del gran garrot (big stick)» , segons una negociació diplomàtica que sempre ha de mostrar com a possibilitat latent l’acció militar. «Parla suaument, però porta un gran garrot; així arribaràs lluny». Se la va conèixer també com a «Corolario Roosevelt a la Doctrina Monroe» al justificar les intervencions com apolicia internacional». Es va posar en pràctica a Cuba (1906-1909, 1912, 1917-1922), Nicaragua (1912-1925, 1926-1933), Mèxic (1914, 1916-1917), Haití (1915-1934), la República Dominicana (1916-1924) i Hondures, amb set intervencions entre 1903-1925.
La Doctrina Monroe va tenir una curiosa interpretació durant la crisi del deute veneçolà de començaments de segle. La Gran Bretanya, Alemanya i Itàlia van voler que Caracas complís amb els seus compromisos financers i van bloquejar els ports d’aquest país. Els Estats Units van evitar l’ocupació i, aquella vegada, el lema «Amèrica per als americans» es va invocar com a excepció a una regla que amb Trump, i a cavall del primer Roosevelt, recupera la seva empenta.
Anticomunisme i interessos
La Guerra Freda va instal·lar un altre tipus d’intervenció. La Casa Blanca va fer flamejar la bandera de l’anticomunisme a l’hora de propiciar els enderrocaments dels governs amb qui no simpatitzava. El cop contra el guatemalenc Jacobo Arbenz de 1954, en resposta a reforma agrària que va afectar United Fruit Company, va inaugurar un cicle de conspiracions.
El 1961 va propiciar la invasió a Cuba d’anticastristes i va pagar el cost de la derrota a Bahía de Cochinos. Tres anys després va tenir un fort protagonisme en la destitució del president brasiler João Goulart. Llavors va començar una dictadura militar de tres dècades i la posada en pràctica d’un nou mètode: l’ensinistrament de les Forces Armades llatinoamericanes per desplaçar els governs incòmodes sorgits del vot.
Com sempre, una regla permet solucions excepcionals, i és el que va passar amb la presència de 42.000 marines durant la guerra civil a la República Dominicana del 1965 sota l’argument que no es podia permetre l’existència d’una «segona Cuba».
El fantasma de la «repetició» va obsessionar les successives administracions nord-americanes i es va posar especialment de manifest en l’activa participació dels EUA en la conjura contra Salvador Allende que va culminar el 1973 amb els bombardejos de la Casa de la Moneda.
Vincent Bevins sosté a ‘El método Yakarta: la croada anticomunista de Washington i el programa d’assassinats en massa que va donar forma al nostre món’, que Washington va desenvolupar, va finançar i va exportar un «model d’extermini» anticomunista des d’Indonèsia cap a l’Amèrica Llatina, creant un sistema internacional de repressió.
Xile va ser el laboratori inicial que després es va estendre pel Con Sud sota el nom de Pla Cóndor. La desaparició, amb els seus casos flagrants en aquest país i, especialment l’Argentina, a partir de 1976, es va convertir en un procediment regular. En una altra de les paradoxes d’aquesta història, l’administració de James Carter va posar entre parèntesi l’afany doctrinari i va denunciar a les dictadures de Jorge Videla i Augusto Pinochet, entre d’altres.
Noves guerres
Aquell moment d’indignació humanitària va acabar amb l’arribada de Ronald Reagan al poder el 1981 i l’inici de les guerres civils centreamericanes. El republicà va donar suport als militars salvadorencs i guatemalencs, així com a la ‘contra’ nicaragüenca. El 1983 va envair Granada, també per impedir una «segona Cuba». George Bush va fer el mateix el 1989 a Panamà per capturar el general Manuel Noriega després de ser denunciat com a soci del narcotràfic. El Pentàgon va estimar que van morir un total de 516 panamenys. Un memoràndum intern de l’Exèrcit dels EUA parla de 1.000 víctimes fatals.
El segle XXI va portar la «Guerra contra les drogues» i altres maneres de propiciar els canvis de règim. Amb el ‘Pla Colòmbia’, la lluita contra els narcos i la contrainsurgència de vegades no es van distingir.
El cop d’Estat a Veneçuela, el 2002, va tenir el segell dels nous temps. El breu desplaçament d’Hugo Chávez va ser immediatament reconegut per Washington. L’empresari Pedro Carmona va durar poques hores al poder. D’aquesta brevíssima gestió es recorden les trobades amb funcionaris nord-americans. La caiguda dels presidents d’ Hondures i el Paraguai, Manuel Zelaya i Fernando Lugo, respectivament, el 2009 i el 2012, va reinstal·lar les destitucions ‘blandes’ a la regió.
L’última novetat filla de la Doctrina Monroe són les sancions. Nicholas Mulde, en un altre elogiat llibre, ‘L’arma econòmica: l’auge de les sancions com a eina de la guerra moderna’, sistematitza el seu ús com a eines de política exterior en un món cada vegada més interconnectat.
«La globalització va tenir l’efecte de desencadenar els pitjors instints polítics de Washington», opina Grandin. L’assaig es va editar l’abril d’aquest any, quan Trump vetllava les seves armes per corregir els errors de Carter amb Panamà a l’entregar el canal i els seus propis amb Veneçuela el 2019, quan el gener del 2019 va recolzar un president autoproclamat, Juan Guaidó, va expropiar recursos, la refineria Citgo, però no va poder desplaçar Nicolás Maduro del poder. La història no es repeteix: pot empitjorar, com ho mostra la literatura.
