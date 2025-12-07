Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El ‘gran garrot’: així imposa ‘la seva llei’ els Estats Units a Llatinoamèrica

Allò de Trump i Veneçuela no és nou: Washington porta dos segles immiscint-se en tots els països llatinoamericans, que considera «el pati del darrere»

Abel Gilbert

Buenos Aires

Als nord-americans els fascina imaginar escenaris alternatius a la literatura. Dos Philips, Dick i Roth, van escriure sobre els Estats Units com a prolongació de l’Alemanya nazi a ‘L’home del castell’ i ‘The plot against America’ (‘La conjura contra Amèrica’). Les dues novel·les solen ser citades des que Donald Trump va recuperar la presidència. Però quan el multimilionari republicà va anunciar possibles atacs terrestres contra Veneçuela i Colòmbia com a part de la seva més que qüestionada croada contra el narcotràfic, una altra narració ucrònica, del 1953, va convidar a ser llegida en clau d’un present d’amenaces.

A ‘Bring the Jubilee’, de Ward Moore, el Sud Confederat guanya la Guerra Civil als Estats Units després de la decisiva batalla de Gettysburg de 1863, es va separar de la Unió, i a partir d’allà s’inicia un procés de conquesta que els porta a annexar Mèxic, anomenada Leesburg, per després expandir-se cap al sud del continent llatinoamericà, amb l’única excepció d’Haití. Els seus habitants no tenen dret al vot.

Moore va haver de pensar en una apetència latent dels Estats Units que va tenir la seva acta de fundació el 2 de desembre del 1823. Aturat davant el Congrés, el president James Monroe va articular una política que Washington mai deixa d’invocar. Va buscar en principi limitar la presència europea en aquesta part del món, però, abans que res, establir la premissa de la preponderància dels EUA. «La innoble història de la Doctrina Monroe és ben coneguda avui dia.

Al llarg de dos segles, Estats Units la citaria com una garantia autoimposada per intervenir contra els seus veïns del sud», afirma Greg Grandin en un recent i monumental llibre que anticipa els moviments de Trump: ‘America, America. A new history of the new world’. Aquest cos doctrinari va quedar resumit en una consigna: «Amèrica per als americans», i va deixar les seves primeres empremtes en la guerra de 1846 contra Mèxic que va acabar dos anys més tard amb l’ocupació militar i l’absorció de gairebé el 55% del territori que pertanyia a aquest país, i es coneix avui com Califòrnia, Nevada, Utah, part d’Arizona i Nou Mèxic.

Incursions

William Walker va ser un «monroista» que va voler treure rèdits personals d’aquesta llei no escrita. El filibustero va liderar incursions a Baixa Califòrnia al punt de proclamar-se president de la «República de Sonora», tot just un pas previ a la pretesa annexió d’Amèrica Central als estats esclavistes del sud dels EUA. El 1855 va voler ser la màxima autoritat nicaragüenca després d’una expedició de desenes de mercenaris. Les aventures van acabar cinc anys després davant un pilot d’execució a ciutat de Trujillo.