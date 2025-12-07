Sánchez farà una crisi de Govern "puntual" si Azcón convoca eleccions
La ministra d’Educació, Pilar Alegría, seria la candidata del PSOE a l’Aragó
May Mariño
Pedro Sánchez no té en els seus càlculs una gran crisi de Govern, sinó un canvi "puntual", "un a un" dels membres del seu Executiu, en cas que es vagin convocant eleccions autonòmiques i els seus ministres, que també són candidats, hagin de centrar els seus esforços en la batalla electoral.
El president d’Aragó, Jorge Azcón, va deixar ahir la porta més que oberta a una convocatòria electoral imminent en la seva comunitat: es va donar un termini d’una setmana per decidir. Davant aquesta possibilitat, Sánchez té contemplada la sortida de la ministra d’educació i portaveu del Govern, Pilar Alegría, del seu gabinet. Amb tot, en l’entorn de la ministra no acaben de creure’s l’ultimàtum d’Azcón i ho veuen més com una estratègia de pressió per tancar un acord amb Vox.
No obstant, des de l’equip d’Alegría asseguren que tenen les "sabates" ben preparades per recórrer la comunitat de dalt a baix i donar-ho "tot" per provocar un canvi a l’Aragó després dels anys de govern en els quals va ser alcalde de Saragossa.
Una situació similar per la qual passarà la vicepresidenta primera i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, quan el president de la Junta d’Andalusia, Juanma Moreno, decideixi convocar eleccions autonòmiques en la seva comunitat. La sortida de l’executiu de la també líder de PSOE a Andalusia li permetrà centrar-se en la seva comunitat. En el PSOE andalús esperen que aquell moment no tardi molt en produir-se, sobretot quan el cas Salazar ha tornat a agitar les estructures del partit. Salazar era un destacat dirigent de la federació andalusa i ara, a més, ha esclatat el cas del presumpte assetjament per part del secretari general del PSOE a Torremolinos amb una companya. "Els temes de dones, al partit importen i afecten molt", assenyalen fonts socialistes.
Els socis volen legislatura
El que no té entre les seves intencions és la convocatòria d’eleccions generals. Almenys, així ho transmet el cap de l’executiu. Sánchez assegura que "hi ha legislatura" i que "els socis volen legislatura", per la qual cosa estima que no li retiraran, per ara, el suport davant els casos de corrupció que estan vorejant el PSOE. Una confiança que el president va voler estendre també al PNB.
El president va demanar, en el grupet informal amb periodistes, que ens fiem de la seva "paraula" com a compromís que hi haurà legislatura malgrat que no hi ha hagut "cap contacte" amb Junts després dels últims gestos que ell mateix va impulsar en primera persona i que no té garantits els suports per aprovar els Pressupostos.
Sánchez va demanar "paciència" per recuperar la relació amb la formació de Carles Puigdemont i va evitar fixar terminis sobre la seva tornada a Espanya. Fonts del Tribunal Constitucional assenyalen que el recurs a la llei d’amnistia segueix el seu curs. "Fins que no vingui, no s’acaba de recompondre la relació", va assegurar ahir una ministra, que considera que "ara tot és molt conjuntural"..
