Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Idiomes

Classes de català gratis a bord d’un tren: aquesta és la iniciativa que ja funciona en viatges d’alta velocitat París-Barcelona

La intenció de la companyia és continuar amb les lliçons durant el 2026

Una peruana de Barcelona explica la importància de respectar els costums i la cultura de Catalunya: «M’ha fet sentir més a casa»

Aquesta és l’estesa paraula que utilitzen malament molts catalans: no l’accepta el diccionari

Tren d’alta velocitat d’Inoui.

Tren d’alta velocitat d’Inoui. / FERRAN NADEU / EPC

Patricia López Avilés

Barcelona

El català s’enfronta a nous reptes i desafiaments per impulsar l’ús d’aquesta llengua, especialment entre els joves.

I és que Espanya destaca per la seva riquesa cultural i la seva diversitat lingüística: en diferents comunitats autònomes conviuen idiomes que comparteixen l’oficialitat amb el castellà. L’eusquera, el gallec o el catalàsón la representació d’aquesta pluralitat cultural.

No obstant, algunes d’aquestes llengües veuen reduït progressivament el nombre de parlants, una situació que genera gran preocupació entre els experts.

El problema creix a Barcelona

Segons l’última enquesta d’usos lingüístics, elaborada per la Conselleria de Política Lingüística i l’Idescat, només un terç de la població (30%) utilitza el català com a llengua principal ,tres punts menys que fa 5 anys,mentre que una quarta part dels catalans (24%) afirmen no utilitzar-lo mai. 

A més, aquesta problemàtica s’accentua a Barcelona: com indica l’últim qüestionari municipal, presentat a l’estiu del 2024, només un 36% dels barcelonins tenen el català com la seva primera opció comunicativa i el 55,9% dels enquestats tenen el castellà com a llengua principal.

Per aquesta raó, és molt important que els estrangers que s’instal·len a la capital catalana intentin aprendre la llengua per contribuir a la seva preservació. 

Una iniciativa de l’alta velocitat

De fet, una iniciativa portada a terme per SNCF, la companyia nacional ferroviària de França, ofereix classes de català gratuïtes durant els viatges als trens Tgv Inoui –l’alta velocitat francesa– entre París i Barcelona.

La idea sorgeix a causa d’un estudi francès en el qual s’ha entrevistat 1.500 persones i que conclou que un 30% dels francesos no havien escoltat mai parlar català. D’aquesta manera, pretenen acostar la cultura catalana als viatgers del país i, també, als internacionals que facin aquest trajecte.

A més, com indica a l’agència ACN el responsable de comunicació del TGV Sébastien Gaussot, se senten «ambaixadors del destí» i els sembla normal «presentar l’idioma [amb referència al català] i la regió als passatgers».

Aprèn català en sis hores

Les sessions de català són completament gratuïtes per als viatgers i estan impartides per professors de l’Institut Ramon Llull, entre ells Jordi de la Vega.

Els docents ensenyen expressions, paraules i algunes nocions de cultura catalana durant les sis hores i mitja de trajecte entre la capital de França i l’estació de Sants.

Les classes es duen a terme al vagó restaurant, on dos professors són els encarregats d’ensenyar l’idioma

Material didàctic

A part de les lliçons a demanda, hi ha cartells i material didàctic repartit pels combois a l’abast de tots els passatgers. Entre ells es poden trobar llistes de vocabulari en francès i la seva corresponent traducció al català.

La companyia va començar la prova pilot aquest estiu i volen allargar-la fins a finals d’aquest any. A més, la seva intenció és continuar impartint classes al llarg del 2026, sempre que considerin que hi ha prou demanda.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. L’anècdota d'un hotel-restaurant de Manresa que es fa viral: una reserva inexistent i una clienta que vol tenir la raó
  2. Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'El cervell no pot processar notícies negatives constantment, la persona es trona insensible i empàtica
  3. El conseller d’Agricultura durant la pesta porcina del 94: “S’hauria de donar barra lliure per eliminar senglars arreu”
  4. Retencions quilomètriques i accidents marquen el primer dia d’operació sortida del pont a la Catalunya central
  5. Un poble petit de l’Anoia, amb 400 habitants, fa un Mercat de Nadal que ja és un model d’èxit
  6. Una setantena de persones acompanyen la bandera de la Puríssima en la tradicional Passada per Manresa
  7. "Soc de Martinet i treballo per la NASA; amb esforç, atreviment i curiositat una pot aconseguir el que es proposi"
  8. Gran muralla verda d’Àfrica: Quin és el seu resultat?

Classes de català gratis a bord d’un tren: aquesta és la iniciativa que ja funciona en viatges d’alta velocitat París-Barcelona

Classes de català gratis a bord d’un tren: aquesta és la iniciativa que ja funciona en viatges d’alta velocitat París-Barcelona

Un mal tercer període condemna el Baxi Manresa a la Fonteta (82-70)

Un mal tercer període condemna el Baxi Manresa a la Fonteta (82-70)

El Manga Barcelona culmina una edició "màgica" per seguir sent referència a escala mundial

El Manga Barcelona culmina una edició "màgica" per seguir sent referència a escala mundial

El Govern activa la contractació massiva de centenars de tècnics per pilotar el tancament de les centrals nuclears

El Govern activa la contractació massiva de centenars de tècnics per pilotar el tancament de les centrals nuclears

Una col·lisió múltiple entre tres vehicles fa tallar l'A-2 i tancar el túnel del Bruc, a Collbató, en plena operació tornada

Una col·lisió múltiple entre tres vehicles fa tallar l'A-2 i tancar el túnel del Bruc, a Collbató, en plena operació tornada

Necrològiques del 9 de desembre de 2025

Necrològiques del 9 de desembre de 2025

Alfonso Plummer cau en el seu debut a la lliga adriàtica contra l'Estrella Roja

Alfonso Plummer cau en el seu debut a la lliga adriàtica contra l'Estrella Roja

Creu Roja de l'Anoia dona consells per minimitzar els efectes del dies més freds de l'any

Creu Roja de l'Anoia dona consells per minimitzar els efectes del dies més freds de l'any
Tracking Pixel Contents