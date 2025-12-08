Idiomes
Classes de català gratis a bord d’un tren: aquesta és la iniciativa que ja funciona en viatges d’alta velocitat París-Barcelona
La intenció de la companyia és continuar amb les lliçons durant el 2026
Patricia López Avilés
El català s’enfronta a nous reptes i desafiaments per impulsar l’ús d’aquesta llengua, especialment entre els joves.
I és que Espanya destaca per la seva riquesa cultural i la seva diversitat lingüística: en diferents comunitats autònomes conviuen idiomes que comparteixen l’oficialitat amb el castellà. L’eusquera, el gallec o el catalàsón la representació d’aquesta pluralitat cultural.
No obstant, algunes d’aquestes llengües veuen reduït progressivament el nombre de parlants, una situació que genera gran preocupació entre els experts.
El problema creix a Barcelona
Segons l’última enquesta d’usos lingüístics, elaborada per la Conselleria de Política Lingüística i l’Idescat, només un terç de la població (30%) utilitza el català com a llengua principal ,tres punts menys que fa 5 anys,mentre que una quarta part dels catalans (24%) afirmen no utilitzar-lo mai.
A més, aquesta problemàtica s’accentua a Barcelona: com indica l’últim qüestionari municipal, presentat a l’estiu del 2024, només un 36% dels barcelonins tenen el català com la seva primera opció comunicativa i el 55,9% dels enquestats tenen el castellà com a llengua principal.
Per aquesta raó, és molt important que els estrangers que s’instal·len a la capital catalana intentin aprendre la llengua per contribuir a la seva preservació.
Una iniciativa de l’alta velocitat
De fet, una iniciativa portada a terme per SNCF, la companyia nacional ferroviària de França, ofereix classes de català gratuïtes durant els viatges als trens Tgv Inoui –l’alta velocitat francesa– entre París i Barcelona.
La idea sorgeix a causa d’un estudi francès en el qual s’ha entrevistat 1.500 persones i que conclou que un 30% dels francesos no havien escoltat mai parlar català. D’aquesta manera, pretenen acostar la cultura catalana als viatgers del país i, també, als internacionals que facin aquest trajecte.
A més, com indica a l’agència ACN el responsable de comunicació del TGV Sébastien Gaussot, se senten «ambaixadors del destí» i els sembla normal «presentar l’idioma [amb referència al català] i la regió als passatgers».
Aprèn català en sis hores
Les sessions de català són completament gratuïtes per als viatgers i estan impartides per professors de l’Institut Ramon Llull, entre ells Jordi de la Vega.
Els docents ensenyen expressions, paraules i algunes nocions de cultura catalana durant les sis hores i mitja de trajecte entre la capital de França i l’estació de Sants.
Les classes es duen a terme al vagó restaurant, on dos professors són els encarregats d’ensenyar l’idioma.
Material didàctic
A part de les lliçons a demanda, hi ha cartells i material didàctic repartit pels combois a l’abast de tots els passatgers. Entre ells es poden trobar llistes de vocabulari en francès i la seva corresponent traducció al català.
La companyia va començar la prova pilot aquest estiu i volen allargar-la fins a finals d’aquest any. A més, la seva intenció és continuar impartint classes al llarg del 2026, sempre que considerin que hi ha prou demanda.
