La catàstrofe de València, la més cara de la història d’Espanya
El sinistre va costar 990 euros a cada valencià i va suposar el 4,56% del PIB
MARTA ROJO
La factura de totes les catàstrofes del 2024 és grossíssima, supera els 11.330 milions d’euros, i els costos assegurats derivats dels desastres naturals van ascendir a 6.335 milions. Però la gran part els va generar la dana del 29 d’octubre, que va ser l’esdeveniment més costós mai registrat a Espanya per a les companyies d’assegurances, segons assenyala el Baròmetre de Catàstrofes 2024 presentat per l’Associació Clúster de Catàstrofes.
Els danys per càpita entre els valencians van pujar a 990 euros. Serveixi de referència que el cost dels danys per habitant de tot Espanya per les catàstrofes del 2023 va ser de 28 euros. L’impacte de la dana al País Valencià equival a més del 4,56% del PIB autonòmic.
L’estimació que realitza aquest informe beu de dades del Consorci de Compensació d’Assegurances, Agroassegurança, Unespa (patronal del sector), Protecció Civil, la Unitat Militar d’Emergències, Creu Roja i Tragsa, a més d’altres fonts estadístiques públiques. Dos terços dels danys econòmics estaven assegurats, però la resta no. Les famílies i empreses que no tenien assegurança van perdre gairebé 3.290 milions d’euros.
Del que sí que estava assegurat, el Consorci de Compensació d’Assegurances va assumir la gran part de l’impacte, amb 4.954 milions d’euros en indemnitzacions. A aquesta quantitat se suma la gestionada per les companyies d’assegurances privades i els seus equips pericials, a més de les compensacions d’Agroseguro (53 milions) i Unespa (192 milions).
El pitjor any
"Aquestes dades permeten afirmar que el 2024 ha sigut per a Espanya l’any més catastròfic en tots els registres, no només en el període observat pels nostres baròmetres sinó en els registres històrics dels riscos extraordinaris coberts pel Consorci de Compensació d’Assegurances des del 1954", va assegurar durant la presentació de l’informe Pedro Tomey, president de l’Observatori de Catàstrofes de l’Associació Clúster Catàstrofes.
Les inundacions van tenir un impacte bestial en les infraestructures crítiques, com ara és el cas dels subministraments de llum o aigua, que va ascendir a 1.840 milions d’euros. Les infraestructures hidràuliques van ser les més afectades (1.300 milions), seguides del transport ferroviari (205 milions) i del transport per carretera (183 milions). Les localitats de la zona zero es van quedar sense subministrament durant diversos dies, i com a conseqüència Iberdrola i Red Eléctrica van haver d’invertir més de 110 milions d’euros en reparació i modernització, mentre que els costos d’emergència i posada en marxa van ascendir a pràcticament 7 milions d’euros.
Per la seva part, el restabliment del servei telefònic i la reparació de 245 estacions base va costar 34 milions d’euros, mentre que les companyies van compensar els usuaris amb 22 milions addicionals. El 2024, les empreses espanyoles van deixar de facturar 3.010 milions d’euros pels sinistres naturals, que "es van menjar" 1.370 milions d’euros dels seus beneficis.
