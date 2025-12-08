Els whatsapps proven que Mazón i Cuenca van mentir al Congrés
L’expresident i el seu equip estaven informats i van retardar l’enviament de l’Es-Alert
VORO CONTRERAS
L’anàlisi dels missatges que l’exconsellera d’Interior Salomé Pradas va creuar el 29 d’octubre del 2024 amb Carlos Mazón i el seu cap de Gabinet, José Manuel Cuenca, i de les declaracions que l’expresident i la seva mà dreta van realitzar en la comissió del Congrés sobre la dana, revelen contradiccions significatives sobre la seva disponibilitat real en l’emergència, el nivell d’informació de què disposaven, la interferència política en decisions operatives i el procés que va portar a l’activació de l’Es-Alert.
Els whatsapps que l’exconsellera d’Interior va entregar divendres a la justícia confirmen que l’expresident i el seu equip rebien informació constant del que estava passant i que, malgrat això, van demanar a la responsable del Cecopi que no es confinés la població quan ja hi havia víctimes mortals i els carrers de desenes de municipis s’estaven inundant. Així mateix, els missatges que ja estan en poder de la jutge de la dana demostren que tant Mazón com Cuenca haurien mentit en la comissió d’investigació al Congrés sobre la gestió de la crisi derivada de les inundacions del 29-O. Mentir en una comissió oficial pot constituir un delicte de fals testimoni, castigat amb fins a un any de presó.
El 17 de novembre, en relació amb la seva actuació el dia de la dana, Mazón va afirmar en la comissió del Congrés: "No tenia previst anar al Cecopi, tenia previst recollir informació perquè ningú m’esperava allà per prendre cap decisió". En canvi, entre els missatges entregats per Pradas, n’hi ha un de les 16.43 en què Cuenca reexpedeix a la consellera el whatsapp que li ha enviat a ell Mazón des d’El Ventorro: "Potser a les 19 hr (sic) anem a 112". "Perfecte", respon Pradas a les 16.47 hores, dotze minuts abans d’iniciar-se el Cecopi.
Aquest missatge també demostra que Mazón sí que es mantenia atent al dispositiu mentre es trobava a El Ventorro, circumstància que fa encara més cridanera la seva falta de resposta a les trucades i els missatges de Pradas.
"De confinar, res"
Per la seva banda, l’excap de gabinet de Mazón, José Manuel Cuenca, va assegurar l’1 de desembre en la comissió del Congrés que la gestió de les emergències "no és política" sinó tècnica i que des de presidència no s’assumeix cap decisió. A Presidència, va dir Cuenca, només es va informar "de l’evolució tècnica de l’episodi de pluges".
En efecte, a les 14.26 hores Pradas informa a Cuenca per whatsapp que "la cosa es complica a Utiel" i que "el riu s’està desbordant". "D’acord. Hòsties (sic)", respon al minut. Tots dos intercanvien més missatges sobre l’operatiu al llarg de la tarda, però a les 19.54 el cap de gabinet de Mazón dona una ordre a la consellera, comandament únic de l’emergència en aquell moment. "Salo (...) De confinar res, sisplau. Calma", li diu primer. "Confinar una província és una barbaritat", li insisteix a continuació.
A les 19.56, Pradas recorda a Cuenca que per llei està habilitada per ordenar un confinament i aquest insisteix a aclarir aquesta idea: "Treu-te això del cap per favor. Tranquil·la, txe", li respon.
