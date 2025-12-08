Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’escrutini d’Hondures continua paralitzat una setmana després

El partit oficialista ha demanat la nul·litat del recompte per presumptes irregularitats

L’escrutini d’Hondures continua paralitzat una setmana després / GUSTAVO AMADOR / EFE

Abel Gilbert

Buenos Aires

La paràlisi de l’escrutini electoral per problemes tècnics manté Hondures en la incertesa política una setmana després de les eleccions. L’oficialista partit Libre va demanar dissabte la nul·litat del recompte per presumptes irregularitats i l’Organització d’Estats Americans (OEA) va demanar agilitzar el procés davant l’ajustat resultat entre els candidats Salvador Nasralla i Nasry Asfura. Aquest últim, el "candidat" de Donald Trump, li treu 19.000 vots d’avantatge al presentador esportiu, però aquesta diferència ha quedat qüestionada enmig de sospites i un creixent nerviosisme. Rixi Moncada, la candidata del partit Libre, el coordinador general del qual és l’expresident Manuel Zelaya, marit i principal assessor de la presidenta hondurenya Xiomara Castro, figura al tercer lloc, amb el 19,30%.

La presidenta del Consell Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, va atribuir la caiguda del sistema d’escrutini a "problemes tècnics aliens al ple". L’organisme ha acordat una pròrroga per a revisions que venç a la mitjanit del 15 de desembre. El conseller de l’organisme, Marlon Ochoa, va denunciar, com Moncada, un "cop electoral" i va afirmar que el sistema de Transmissió de Resultats Electorals Preliminars (TREP) ha sigut una "veritable trampa". Segons diu Ochoa, Hondures està davant la contesa "més manipulada de la història democràtica" del país per l’eliminació del control biomètric, actes errònies, adulteració automàtica del nombre de vots i un "frau automatitzat".

En l’escrutini del CNE, amb el 88,02% de les actes processades, Asfura, candidat del conservador Partit Nacional lidera el càlcul amb 1.132.321 vots (40,20%), seguit per Nasralla, del també conservador Partit Liberal, amb 1.112.570 sufragis (39,50%).

TEMES

