El Manga Barcelona culmina una edició "màgica" per seguir sent referència a escala mundial
El saló acull per últim dia els amants de la cultura japonesa que busquen un lloc on crear comunitat
Sara Soteras (ACN)
El Manga Barcelona ha acollit aquest dilluns el quart i darrer dia de la seva 31a edició al recinte Fira Gran Via de L'Hospitalet de Llobregat. La directora de la iniciativa, Meritxell Puig, ha celebrat que la cita culmini una edició "màgica" amb el mateix públic "respectuós" que altres anys. Així mateix, ha assegurat que l'èxit d'enguany evidencia que el saló seguirà sent "l'esdeveniment de referència" a escala mundial, més enllà de l'Estat i d'Europa. "Hi ha artistes japonesos que s'han conegut aquí", ha posat en valor. Els seguidors del món otaku han pogut gaudir de la cultura japonesa en un lloc on han trobat una comunitat per no sentir-se "jutjats", ha explicat l'Anna, una de les assistents.
El saló ha comptat amb la presència de noms com Tsutomu Takahashi, Gou Tanabe, Akemi Takada i 'Cowboy Bebop'. En total, 302 expositors s'han repartit en 90.000 metres quadrats d’exposició. A banda dels estands, l'espai ha organitzat conferències, trobades amb artistes, tallers, presentacions editorials i projeccions.
La directora del Manga Barcelona, Meritxell Puig, ha celebrat que la cita culmini una edició "màgica" amb el mateix públic "respectuós" que altres anys, amb un fenomen que es manté en popularitat.
Puig ha reconegut que la cita ha tingut moments "màgics i únics" com ara la trobada d'artistes japonesos que finalment s'han conegut a la capital catalana. "Continuarem sent l'esdeveniment de referència a escala mundial", ha pronosticat Puig, que a la vegada ha assegurat que el fenomen traspassa els límits de l'Estat i d'Europa.
Una cita que ja és "tradició"
Per a l'Octavi el saló Manga Barcelona s'ha convertit en una "tradició". Ara, hi assisteix amb la seva família, però ha recordat els anys en què ho feia de jove, quan encara no havia arribat al recinte de Fira Gran Via. En declaracions a l'ACN, ha defensat la diversitat d'activitats, més enllà de la compra de còmics habitual.
L'Ari no s'ha perdut cap dels quatre dies que ha durat el saló, on ha lluït les seves "millors gal·les". També en declaracions a l'ACN, ha confessat que fa anys que fa cosplay, una activitat que gaudeix especialment perquè és costurera.
Per la seva banda, l'Anna ha assistit al saló vestida del personatge Pure Vanilla Cookie. L'amant del món de 'Cookie Run: Kingdom' s'ha mostrat agraïda amb Manga Barcelona per haver construït un lloc on hi té cabuda una comunitat en la qual no sentir-se "jutjada".
