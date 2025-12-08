Merz diu davant Netanyahu que Israel "ha de retre comptes" per Gaza
El líder israelià va sentenciar que "l’objectiu d’un Estat palestí és destruir l’Estat jueu" quan el canceller alemany va defensar els dos Estats
Andrea López-Tomàs
Israel va rebre ahir un inesperat revés de la mà de Friedrich Merz, el canceller d’Alemanya, un dels seus socis més fidels junt amb els Estats Units. "Com a país en guerra i com a Estat democràtic governat per un estat de dret, Israel ha de retre comptes davant el dret internacional per les seves accions militars", va declarar Merz, en viatge de dos dies pel país. "No hi ha d’haver cap mesura cap a l’annexió [de Cisjordània], sigui formal, estructural o d’un altre tipus, que equivalgui a una annexió", va insistir en roda de premsa, junt amb el primer ministre Benjamin Netanyahu.
Després d’una reunió a Jerusalem amb el líder israelià, el canceller alemany va confessar que les accions del Govern durant la guerra a la Franja de Gaza van posar Alemanya "davant un dilema". "Davant l’immens patiment que pateix la població civil de Gaza, vam haver de mostrar el nostre suport", va admetre. Per això, l’agost passat, el principal aliat europeu d’Israel i el segon proveïdor d’armes més gran després de Washington va decidir restringir la venda d’armament per a ús a Gaza. No obstant, fa dues setmanes van aixecar la restricció. La decisió de restringir les vendes d’armes no ha canviat res "en la nostra actitud bàsica cap a Israel i la seguretat d’Israel, en el nostre suport a Israel, i en el nostre suport militar a Israel també", va aclarir Merz ahir.
Prova d’això és que Berlín és a l’altre costat del qual seria l’acord d’exportació d’armes més gran en la història d’Israel. Fa uns dies va tenir lloc la venda de l’Arrow 3, un escut de defensa contra míssils balístics de fabricació israeliana, per 4.600 milions de dòlars. La visita de Merz demostra que, malgrat tot, la relació entre Alemanya i Israel continua sent forta. "Alemanya ha de defensar l’existència i la seguretat d’Israel; això quedarà per sempre de forma inextricable en l’essència de la nostra relació", va dir Merz en la seva visita al Museu de l’Holocaust Yad Vashem. Allà, va tornar a reconèixer la "perdurable responsabilitat històrica" del seu país per l’extermini de jueus en la Segona Guerra Mundial.
Ordre d’arrest
Merz no va dubtar a treure un altre tema difícil per a Netanyahu: el futur dels palestins. "Estem convençuts que la possible creació d’un Estat palestí amb Israel ofereix probablement la millor perspectiva per al futur d’un nou Orient Mitjà", va afirmar el canceller alemany. Per la seva banda, el líder israelià va sentenciar que "l’objectiu d’un Estat palestí és destruir l’Estat jueu" sense donar més explicacions.
Un altre tema escabrós va ser l’ordre d’arrest del Tribunal Penal Internacional (TPI) contra Netanyahu. Amb aquest viatge, Merz s’ha convertit en el primer mandatari d’un gran país europeu que viatja a Israel des que el TPI va dictar l’ordre de detenció internacional contra el primer ministre israelià per crims de guerra el novembre del 2024. Netanyahu va aprofitar per carregar contra ella.
