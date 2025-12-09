Presumpta defraudació a Hisenda
La causa contra el nòvio d’Ayuso es pot allargar fins al 2027
Si fos un delicte agreujat, el cas es jutjaria de manera més ràpida a l’Audiència Provincial, però per quantia anirà a un jutge penal
Els magistrats han ratificat la decisió d’enviar-lo al banc dels acusats per un frau de 35.000 euros
Cristina Gallardo
La jutge va obrir judici oral per frau fiscal, falsedat documental i organització criminal contra l’empresari Alberto Gómez Amador el mes de setembre passat, però la situació d’embús als jutjats Penals de Madrid, atesos per un únic magistrat que jutja i dicta sentència pels casos de menys gravetat, pot retardar la fixació de la vista i la seva resolució fins l’any 2027, segons fonts jurídiques consultades per EL PERIÓDICO.
Actualment, el jutjat d’instrucció número 19, que va ser el que va investigar l’activitat fiscal de l’empresari, espera rebre formalment l’última resolució que es va dictar per part de l’Audiència Provincial sobre aquest assumpte, que va ser la que va rebutjar el recurs presentat per la defensa de la parella d’Isabel Díaz Ayuso contra el seu processament.
L’advocat Gabriel Rodríguez Ramos va acudir al tribunal d’apel·lació assenyalant la necessitat de practicar més prova de descàrrec, però els magistrats li van respondre que aquestes no són "ni necessàries ni útils per aclarir els fets objecte d’investigació" i van ratificar la decisió d’asseure’l al banc dels acusats per un frau de 350.000 euros. Així les coses, a principis de la setmana passada l’esmentada resolució no havia sigut aportada encara al procediment, un pas necessari perquè tot aquest expedient passi de forma definitiva a l’òrgan que ha de jutjar l’empresari, que és un Jutjat Penal de Madrid. Correspon a un jutge del Penal per no tractar-se d’un delicte agreujat (quan allò defraudat no supera els 600.00 euros). Una vegada l’assumpte arribi als jutjats correspondrà a jutjar un dels 39 jutges que actualment integren aquesta jurisdicció a la capital (a excepció dels dedicats en exclusiva a la violència sobre la dona).
La qüestió és que segons les estadístiques del mateix Consell General del Poder Judicial –l’última és del 2023– l’estimació dels temps mitjans de durada d’un procediment als jutjats Penals de Madrid és d’una mica més d’un any, cosa que posaria l’horitzó d’una possible condemna (o absolució) de la parella d’Ayuso a finals de l’any vinent o entrat ja el 2027. La raó és la situació de cert col·lapse existent en aquests jutjats d’un sol jutge, especialment des de la pandèmia de covid segons apunten les fonts consultades. A l’Audiència Provincial, òrgan al qual li hauria correspost en cas de tractar-se d’un delicte agreujat, i segons les mateixes estadístiques, la celebració del judici i la seva resolució podria resoldre’s en uns vuit mesos.
Peticions de pena
PSOE i Més Madrid, que exerceixen l’acusació popular en la causa, sol·liciten la imposició de la pena més elevada de presó per a l’empresari, un total de cinc anys de presó als quals caldria sumar la inhabilitació per a la gestió i administració d’empreses durant el temps de la condemna i multa de 27.000 euros. La Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat demanen per la seva banda 3 anys i 9 mesos de presó per a González Amador. Els Serveis Jurídics de l’Estat eleven el frau fins als 449.000 euros, i demanen imposar a més pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions o ajudes públiques i del dret a gaudir de beneficis o incentius fiscals o de la Seguretat Social per temps de tres anys.
La petició de les acusacions populars és més elevada perquè als delictes continuats comptables i de falsedat en document mercantil, sumen el de pertinença a grup criminal que atribueixen tant a Alberto González Amador com als seus socis.
