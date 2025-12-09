Anàlisi
Una causa sense resoldre
Sis mesos després de ser rebutjada l’obertura de judici oral contra l’exvicepresidenta de la Comunitat Valenciana Mónica Oltra i 14 acusats més, els recursos de reforma i apel·lació continuen pendents de resolució.
És una causa tan maleïda que quan sembla que va camí d’aclarir-se sorgeix inesperadament un nou sot negre que la col·loca en uns llimbs. Aviat es compliran sis mesos des que el jutge Vicente Ríos, titular del Jutjat d’Instrucció número 15 de València, va dictar la interlocutòria, el 27 de juny passat, per la qual va rebutjar obrir judici oral contra Mónica Oltra i 14 funcionaris més imputats en la causa de presumpte encobriment d’un cas d’assetjament sexual que va afectar l’exmarit de la vicepresidenta de la Comunitat Valenciana.
I sis mesos després, el jutjat ha donat fins ara, el 25 de novembre, trasllat a les defenses dels recursos de reforma de l’acusació particular i les dues acusacions populars perquè responguin en dos dies.
Ara tot està a punt, després que els esmentats recursos dormissin en un calaix del jutjat i la lletrada d’Administració de Justícia els desempolsegués per demanar a les defenses que es pronunciïn.
Les acusacions insten el jutge a obrir judici oral; les defenses recolzen la interlocutòria del 27 de juny del jutge Ríos i li demanen que desestimi els recursos.
Atenció: els recursos de reforma els desestimarà, lògicament, però els recursos d’apel·lació es dirigeixen a la Sala Quarta que el va obligar a obrir un judici oral a què s’oposava. Però que, finalment, quan va tornar a la seva taula, va redoblar i va denegar l’obertura de judici oral.
Això va ser el 27 de juny del 2025: "No existeix absolutament cap indici que qualsevol dels 15 acusats hagi tirat endavant fets penalment rellevants. Estimo que ningú ha de ser jutjat sense que existeixi un sol indici racional de criminalitat contra ell i, en consciència, reitero que no els aprecio en la conducta dels encausats".
És una situació improbable, per no dir inèdita, en la història processal de la justícia espanyola.
Vegem-ho. El jutge Ríos va dictar, el 21 de juny del 2024, obligat per la Sala Quarta de l’Audiència de València, presidida pel magistrat Pedro Castellano, la interlocutòria de transformació de les diligències prèvies seguides durant gairebé tres anys en procediment abreujat –equivalent al processament del procediment ordinari– contra la vicepresidenta dimitida de la Comunitat Valenciana, Mónica Oltra, i 14 persones més, col·laboradors i funcionaris, pel presumpte encobriment de delictes en el cas d’una menor que va ser objecte d’abús sexual pel llavors marit d’Oltra, amb qui es trobava en procés de divorci.
Va ser "obligat" i el jutge d’instrucció així ho va fer constar en la resolució que processava als quinze imputats, on va posar que ho feia per "imperatiu legal", és a dir, per decisió de la sala quarta de l’Audiència de València. Perquè ell no va trobar cap indici contra els imputats durant una llarga investigació de més de dos anys.
I vet aquí que un any després del processament –aquests són els temps de la justícia espanyola– a l’elevar les parts personades –amb especial protagonisme d’advocats ultradretans– els escrits que demanen l’obertura de judici oral dels 15 imputats, i la Fiscalia, que sol·licitava l’arxivament de la causa, per inexistència de proves, el jutge Ríos, a càrrec del cas, va decidir denegar aquesta sol·licitud.
Resultat pendent
I, no obstant, aquí estem gairebé sis mesos més tard, i la tramitació dels recursos i apel·lacions, que ja havien d’estar sobre la taula de la secció quarta de l’Audiència de València per resoldre, no han sortit del Jutjat d’Instrucció 5 i esperen la inevitable desestimació del jutge Ríos, abans d’enfilar cap a la secció quarta, que presideix el magistrat Pedro Castellano.
Per tant, el partit està pendent de resultat. El jutge Ríos, que des de setembre dirigeix la macrocausa Spider –l’aprehensió de gairebé 3,6 tones cocaïna que era introduïda al port de València des del de Guayaquil, Equador– haurà de resoldre els recursos de reforma contra la seva interlocutòria i elevar els d’apel·lació a la secció quarta de l’Audiència de València.
