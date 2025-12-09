Costa rebutja l’"amenaça d’interferència" de Trump a Europa
El president del Consell Europeu es mostra molt dur amb el full de ruta en política exterior de Washington
Avisa al líder dels EUA que no pot imposar la seva visió del que significa llibertat d’expressió
Beatriz Ríos
Els europeus no poden acceptar els intents d’interferència i les amenaces dels Estats Units, va dir ahir el president del Consell Europeu, António Costa, en resposta a la nova Estratègia de Seguretat Nacional de l’Administració del president Donald Trump, en la qual acusa la Unió Europea (UE) de "soscavar la llibertat política" i "la sobirania" i d’"obstaculitzar la llibertat d’expressió". El document de la Casa Blanca, fet públic divendres passat, recolza, a més, expressament els partits europeus d’extrema dreta.
"Els aliats no amenacen d’interferir en la vida ni en les decisions polítiques internes dels seus aliats", va etzibar Costa quan li van preguntar pel document durant la conferència anual de l’Institut Jacques Delors a París. Costa al·ludia a les referències en l’estratègia de seguretat dels Estats Units, que adverteixen d’una "perspectiva real" de "desaparició de la civilització" i s’ofereix a "corregir" aquesta trajectòria, promovent els "partits patriòtics" europeus.
Per Costa, és cada vegada més clar que "Europa i els Estats Units no comparteixen la mateixa visió de l’ordre internacional". Davant la defensa de la cooperació internacional, l’ordre basat en normes i la ciència, "els Estats Units ja no creuen en el multilateralisme, ni tan sols en un ordre internacional basat en normes", va dir Costa, "i creu que el canvi climàtic és un engany".
El problema no és tant que Washington i els Vint-i-set no vegin el món de la mateixa manera, sinó els intents d’interferència. "Certament, molts europeus no comparteixen la mateixa visió que els nord-americans sobre diversos temes. I és natural que no comparteixin la mateixa visió que nosaltres. El que no podem acceptar és aquesta amenaça d’interferència en la vida política europea", va dir el portuguès.
"Socis que ens desafien"
Costa va ser duríssim, i va insistir que els Estats Units "no poden reemplaçar els ciutadans europeus a l’hora d’escollir quins partits són bons i quins són dolents", ni imposar la seva visió sobre el que significa la llibertat d’expressió. "La nostra història ens ha ensenyat que no hi ha llibertat d’expressió sense llibertat d’informació", va assenyalar el president de la Comissió, "i no hi haurà llibertat d’expressió si se sacrifica la llibertat d’informació dels ciutadans per defensar els oligarques tecnològics dels Estats Units".
El portuguès va reconèixer que la UE necessita desenvolupar una nova estratègia que assumeixi que "les relacions entre aliats i les aliances després de la Segona Guerra Mundial han canviat". Europa ha de reforçar-se per protegir-se "no només dels nostres adversaris, sinó també dels socis que ens desafien", va advertir. De fet, Costa va admetre que els europeus els hauria de preocupar que Moscou comparteixi en gran manera la visió de l’estratègia de seguretat dels Estats Units. De fet, en l’únic que sembla estar d’acord amb la visió del president Trump és que els europeus han d’assumir el lideratge de l’OTAN d’aquí al 2027.
Tot i així, Costa va insistir que els Estats Units continuen sent "un aliat" i un "soci econòmic important". Però el portuguès va reconèixer que la UE ha d’enfortir la seva política interna, tant de defensa com a econòmica i comercial. També va recalcar la importància d’abordar els problemes reals de la ciutadania, com l’accés a l’habitatge, per garantir la seva confiança en el projecte europeu. "De vegades dubtem de la força d’Europa", va lamentar Costa, però si hi ha "tanta gent que ha prioritzat soscavar a Europa" deu ser perquè realment és fort, va reflexionar.
