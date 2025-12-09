Aranzels
Els EUA destinen 12.000 milions de dòlars al rescat dels seus agricultors
Idoya Noain
A Donald Trump li agrada presumir que els seus aranzels són, suposadament, mannà per a l’economia dels EUA. Parla del que aconsegueixen recaptar i de com serveixen per portar altres països a negociar acords bilaterals suposadament avantatjosos per als EUA. La realitat, no obstant, li porta la contrària i l’obliga a donar passos per mirar de calmar les angoixes, decepcions i por d’una comunitat, la del camp, part fonamental de la seva base electoral.
Aquestes veritats d’una economia castigada tant pels aranzels com pel cost creixent de la producció es van manifestar quan Trump va anunciar ajudes per valor de 12.000 milions de dòlars per a grangers del seu país. El rescat s’esperava des de fa mesos.
Lluny de reconèixer l’impacte que la seva pròpia estratègia de guerra comercial està tenint, Trump va mirar de culpar el seu predecessor, Joe Biden. Ho va fer durant una taula rodona al migdia en què va anunciar les ajudes i en què han participat, entre d’altres, el secretari del Tresor, Scott Bessent, i la secretària d’Agricultura, Brooke Rollins, així com legisladors i representants de la indústria agrícola.
