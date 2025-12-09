Informe de l’UCO
El jutge Peinado omet les dades personals de l’assistent de Begoña Gómez
Tono Calleja Flórez
El jutge Juan Carlos Peinado, que investiga Begoña Gómez, va acordar suprimir del sumari les dades personals de María Cristina Álvarez, l’assistent de la dona de Pedro Sánchez, que van ser inclosos en l’última documentació entregada per Presidència del Govern al Jutjat d’Instrucció número 41 de Madrid, segons especifica una "nota" del 2 de desembre, que relata que els folis amb aquesta informació han sigut substituïts "per còpies amb dades omeses, i que s’han guardat els originals en un sobre tancat".
En un escrit dirigit per Presidència al Jutjat de Peinado s’especificava que Álvarez disposava des del 5 de desembre del 2024 d’un nou correu electrònic "al posar de manifest la usuària el fet de no poder utilitzar el seu compte anterior per rebre excessius correus ofensius".
Per això, l’advocat de l’assistent de Begoña Gómez, José María de Pablo, havia reclamat a Peinado que salvaguardés la intimitat de la seva clienta per "evitar situacions d’assetjament com les que s’han produït a conseqüència d’anteriors filtracions". Així, demanava que abans de donar trasllat a les parts del contingut de la documentació procedent de Presidència del Govern es procedís "a la seva expurgació i sobretot a la seva detallada anonimització, eliminant totes les dades personals".
No hi ha "intrusisme"
En paral·lel, l’Associació d’Advocats de l’Estat va respondre al requeriment de Peinado, que investiga si Begoña Gómez va cometre delicte d’intrusisme per haver elaborat "els plecs de prescripcions tècniques en les contractacions públiques", i va afirmar que és dins de la legalitat, ja que "no es preveu una reserva de la funció de redactar aquests documents a un cos de funcionaris concret, ni s’exigeix una titulació concreta per a la redacció", segons especifica un escrit del 2 de desembre.
