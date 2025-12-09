Comicis a l’antiga colònia britànica
L’abstenció presideix les eleccions de Hong Kong, encara sota el xoc de l’incendi
La baixa afluència a les urnes, del 31,9%, confirma el desinterès dels hongkonguesos amb el nou Parlament "patriòtic" dissenyat per Pequín
Adrián Foncillas
La gran festa de la democràcia va portar un de cada tres ciutadans de Hong Kong a les urnes. L’excolònia va celebrar diumenge les eleccions més fosques de la seva història, sense pair encara el centenar llarg de morts que va deixar l’incendi en un complex immobiliari. Tampoc hi ajudaven la mobilització d’uns comicis maquillats des que una reforma legal va tancar la porta del Legco (Parlament local) a qualsevol element que el govern local o Pequín interpreti com a hostil. En aquest context tan àrid es va evitar almenys l’oprobi absolut: la participació, únic assumpte rellevant de la jornada, va arribar al 31,9%. Són gairebé dos punts més que en les celebrades el 2021, les primeres sota la fórmula dels "patriotes". L’oficina de Pequín a l’illa va veure en aquest augment la prova del suport social a les eleccions.
Els esforços per vèncer la desídia no van ser escassos ni tebis. La capital financera estava empaperada de propaganda de candidats i de missatges que demanaven la visita al col·legi electoral. Els votants, després de dipositar el vot, van rebre una targeta d’agraïment per bescanviar per descomptes en botigues, revisions mèdiques o tractaments de bellesa. Fins i tot unes mascotes animades cantaven "Votarem, plegats creem el futur" amb l’enganxosa melodia d’un cèlebre artista local. El cap executiu de Hong Kong, John Lee, va demanar als seus conciutadans que "tiressin endavant per convertir el dol en fortalesa" en una al·lusió tangencial al drama recent.
El foc "va canviar l’atmosfera social i ha fet molt difícil l’organització de les eleccions", va concedir ahir David Lok, president de la Comissió Electoral. Els hongkonguesos es continuen demanant com un incendi va poder cremar set blocs d’edificis a la capital financera xinesa. Les primeres investigacions ja han establert que el factor humà va agreujar la fatalitat i molts culpen les autoritats per la seva supervisió descurada. Una dotzena de responsables de les obres han sigut detinguts i han sigut anunciades reformes integrals en les lleis sobre construcció.
Crides al boicot
Quatre persones van ser arrestades diumenge per incitar al boicot des de les xarxes socials, fos no votant o amb paperetes invàlides. En la vigília les autoritats havien demanat als responsables de mitjans de comunicació estrangers que evitessin "les informacions falses" i les calúmnies sobre la resposta del Govern a l’incendi. Aquestes eleccions apuntalen la relació esquiva de Hong Kong, una de les societats més dinàmiques i modernes del món, amb la democràcia.
Les eleccions anteriors a la reforma superaven folgadament el 50% de participació. Les dues últimes, que voregen el 30%, certifiquen el desinterès hongkonguès al seu Parlament patriòtic. En les de diumenge es va imposar amb claredat l’Aliança Democràtica per a la Millora i el Progrés de Hong Kong (DAB), formació conservadora i pròxima a la Xina.
- L’anècdota d'un hotel-restaurant de Manresa que es fa viral: una reserva inexistent i una clienta que vol tenir la raó
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'El cervell no pot processar notícies negatives constantment, la persona es trona insensible i empàtica
- El conseller d’Agricultura durant la pesta porcina del 94: “S’hauria de donar barra lliure per eliminar senglars arreu”
- Retencions quilomètriques i accidents marquen el primer dia d’operació sortida del pont a la Catalunya central
- Un poble petit de l’Anoia, amb 400 habitants, fa un Mercat de Nadal que ja és un model d’èxit
- Una setantena de persones acompanyen la bandera de la Puríssima en la tradicional Passada per Manresa
- "Soc de Martinet i treballo per la NASA; amb esforç, atreviment i curiositat una pot aconseguir el que es proposi"
- Gran muralla verda d’Àfrica: Quin és el seu resultat?