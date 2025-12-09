Cooperació internacional
L’ONU només recapta un terç del que necessita per a ajuda humanitària
L’oficina que recolza les víctimes de guerres i fams demana per a elles "poc més de l’1%" del que el món gasta en defensa
Irene Savio
Un terç del que necessita, concretament el 33%, el percentatge més baix recaptat en l’última dècada. Això és el que ha reunit fins ara l’Oficina de Coordinació Humanitària de les Nacions Unides (OCHA), l’agència clau de l’ONU per alleujar les persones que al món pateixen guerres, fams, desastres climàtics, terratrèmols, epidèmies o escassetat d’aliments, segons va informar el mateix organisme ahir. En concret, segons el dramàtic càlcul, l’OCHA encara necessita 33.000 milions de dòlars per ajudar uns 135 milions de persones martiritzades en diferents parts del planeta per aquestes causes. La raó: fins ara, l’OCHA només ha recaptat 15.000 milions.
"Estem en un temps de brutalitat, impunitat i indiferència", va explicar Tom Fletcher, cap de l’OCHA. "El 2025, la gana va augmentar", ha afegit. No obstant, "els pressupostos alimentaris es van reduir, fins i tot mentre les fams afectaven parts del Sudan i Gaza. Els sistemes de salut es van enfonsar. Els brots de malalties es van disparar. Milions de persones van quedar sense aliments bàsics, atenció mèdica i protecció. Els programes per protegir dones i nenes van ser retallats, centenars d’organitzacions d’ajuda van tancar", va precisar.
El resultat ja és dolorós. A causa de la reducció del suport, l’ONU ha pogut ajudar 25 milions de persones menys aquest any que l’anterior. "Sé que els pressupostos estan ajustats en aquest moment. Les famílies a tot arreu estan sota pressió", va continuar Fletcher. "Però el món es va gastar 2.700 milions de dòlars en defensa l’any passat. I estic demanant una mica més de l’1% d’això", va denunciar. "¿Vull avergonyir el món perquè respongui? Absolutament. Però també vull canalitzar aquest sentit de determinació i ira que tenim com a humanitaris, que continuarem entregant amb el que rebem", va insistir Fletcher.
L’anunci de l’OCHA arriba després d’un any particularment dramàtic al front humanitari, en particular pel terratrèmol que ha suposat el desmantellament per part de Donald Trump de la nord-americana USAID, que era l’agència d’ajuda internacional més important al món, i les retallades dels grans donants europeus. De fet, el final d’USAID ha sigut durament criticat per analistes i observadors.
