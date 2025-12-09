Organisme contra la corrupció
El PSC i ERC proposen Josep Tomàs Salas per dirigir l’Oficina Antifrau de Catalunya
El magistrat necessitarà el suport d’una majoria qualificada de 81 escons en una votació en primera volta
Sara González
El PSC i ERC han pactat que el candidat a dirigir l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) sigui el magistrat Josep Tomàs Sala. Segons ha pogut saber El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7, aquest dimarts socialistes i republicans portaran la proposta a la Mesa del Parlament perquè comenci el seu recorregut parlamentari fins a la votació final.
Per aconseguir el càrrec definitivament, Tomás necessitarà el suport d’una majoria qualificada de 81 escons en una votació en primera volta. Si no ho aconsegueix, li valdrà amb una majoria absoluta de 68 vots en una segona votació. Per tant, el PSC i ERC només necessitarien el suport dels Comuns perquè la proposta tirés endavant.
L’actual director d’Antifrau és el també jutge Miguel Ángel Gimeno, el mandat del qual va acabar el setembre d’aquest any i que actualment exerceix el càrrec de manera interina. Tomàs Sala és un candidat continuista, ja que en els últims anys ja ha sigut un estret col·laborador de Gimeno en aquesta oficina que lluita contra la corrupció.
Si aconsegueix la nominació, serà el quart director de l’OAC després del fiscal David Martínez Madero, el magistrat Daniel de Alfonso i el mateix Gimeno. Fins ara, Gimeno és l’únic que ha aconseguit finalitzar el mandat de nou anys que fixa la llei. Martínez Madero va morir durant l’exercici del càrrec i De Alfonso va ser destituït el 2016 després que es fessin públics àudios en què maniobrava amb l’exministre Jorge Fernández Díaz per perjudicar dirigents independentistes.
Crítiques de Junts
Qui ha revelat que el nomenament de Tomàs Salas estava per caure ha sigut el secretari general de Junts, Jordi Turull. En una entrevista a TV3, ha lamentat que ni el president Salvador Illa ni ERC li hagin fet arribar la proposta per sondejar un hipotètic suport. Segons el líder postconvergent, aquesta actitud és un «menyspreu a les institucions catalanes». També ha avançat que Tomàs no tindrà el suport del seu partit.
En els últims anys, l’OAC ha experimentat un fort creixement en les denúncies rebudes. En la dècada passada, va rebre una mitjana de 170 denúncies anuals. El 2024 va arribar a rebre 1.291 en un sol exercici. Més enllà de les investigacions, l’OAC també assumeix funcions de prevenció de la corrupció, per exemple, amb la formació de càrrecs del sector públic.
- Pànic al Pedraforca, caiguda a Berga i atrapats a Vallcebre: triple rescat dels Bombers al Berguedà pel pont de desembre
- L’anècdota d'un hotel-restaurant de Manresa que es fa viral: una reserva inexistent i una clienta que vol tenir la raó
- Operació tornada del pont de desembre: fins a 23 quilòmetres de retencions a la C-16 i accidents d'última hora
- Soc de Martinet i treballo per la NASA; amb esforç, atreviment i curiositat una pot aconseguir el que es proposi
- Una setantena de persones acompanyen la bandera de la Puríssima en la tradicional Passada per Manresa
- Montserrat Díaz, gerent del CDIAP Manresa: 'La pobresa està creant dins de les famílies una tensió molt negativa per als fills
- Un poble petit de l’Anoia, amb 400 habitants, fa un Mercat de Nadal que ja és un model d’èxit
- Jordi Villacampa: 'No hauria canviat la Penya pel Barça per un euro més. Haurien d’haver pagat molts diners i no ho van fer