Investigació per assetjament

Sánchez fa accelerar l’informe del cas Salazar

El PP vol que l’excol·laborador del president comparegui al Senat

El president Sánchez, en un acte del Dia de la Constitució. | EDUADO PARRAS / EUROPA PRESS

Iván Gil

Madrid

El PSOE espera disposar "aviat" de l’informe final sobre el cas Salazar que elabora la comissió antiassetjament a partir de les denúncies de dues subordinades de qui va ser col·laborador de confiança de Pedro Sánchez a la Moncloa. Dues o tres setmanes a tot estirar, assenyalen fonts del partit, després que el president assumís en "primera persona" una dilació innecessària en el procediment, així com falles en la interacció amb les denunciants durant tot aquest temps.

A partir d’allà, la pretensió implica fer una revisió dels protocols interns, com exigeixen corrents feministes del partit. El mateix cap de l’Executiu i secretari general dels socialistes ja ha pres nota d’alguna de les seves reivindicacions. En primer lloc, es pretén reforçar els recursos humans de l’assessoria tècnica de l’òrgan per reduir terminis i evitar "errors" en el procediment que puguin provocar entre les víctimes una sensació d’encobriment dels denunciats. Així mateix, no es tanca la porta a portar el cas a la Fiscalia, com van reclamar responsables d’igualtat de diverses federacions en una reunió urgent amb Ferraz la setmana passada per abordar aquest assumpte.

Tot dependrà de l’informe final, però un membre de la cúpula socialista vaticina que "si tot el que hi ha es confirma, anirà a la Fiscalia". En les denúncies es relaten comentaris obscens a subordinades, gestos o, fins i tot, peticions sexuals. Actituds que la portaveu del Govern, Pilar Alegría, va titllar de "vomitives", mentre que la ministra d’Igualtat, Ana Redondo, les va titllar de "fastigoses i menyspreables" per reclamar que s’ha de ser "molt més rigorosos" en la selecció de càrrecs orgànics.

La portaveu del PP al Senat, Alicia García, va anunciar ahir que el seu partit citarà el que va ser exassessor de la Moncloa Francisco Salazar. García va acusar Sánchez de ser "el més corrupte i el més nociu per a les dones de tota la democràcia", informa Miguel Ángel Rodríguez.

García va assegurar que Sánchez protagonitza un "nou cas d’encobriment" i també va carregar contra la decisió adoptada diumenge per la Moncloa de cessar el que va ser número dos de Salazar, Antonio Hernández, que ocupava el càrrec de director del Departament de Coordinació Política a Presidència del Govern. "Sánchez vol silenciar l’escàndol sexual amb cessaments de segona o tercera, que arriben molt tard i queden molt curts", va dir.

