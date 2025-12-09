Guerra a l’est d’Europa
Starmer, Merz i Macron recolzen Zelenski davant la pressió de Trump
Les concessions territorials i les garanties de seguretat, punts de desacord
«Merz es va mostrar «escèptic» respecte a «alguns dels detalls» que figuren en el pla de pau
Lucas Font
Els líders europeus van tancar files amb el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, davant les pressions dels EUA perquè accepti la seva qüestionada proposta de pau per a Ucraïna. El primer ministre britànic, Keir Starmer, va rebre ahir Zelenski a Downing Street per valorar el pla de Donald Trump i per simbolitzar la unitat d’Europa en el seu esforç d’aconseguir un acord beneficiós per a Kíiv. La cita, a la qual també van acudir el president francès, Emmanuel Macron, i el canceller alemany, Friedrich Merz, forma part de la gira que el líder ucraïnès està fent per Europa.
Les diferències als dos costats de l’Atlàntic es van fer més evidents després de les declaracions de Trump en les quals acusava Zelenski de no haver llegit el seu pla de pau, el qual inclou importants concessions de territori a Moscou. Unes concessions que no compten per ara amb l’aprovació del líder ucraïnès. "Hi ha visions per part dels EUA, Rússia i Ucraïna. No tenim una visió unificada sobre el Donbàs", va dir Zelenski en declaracions a Bloomberg. Les reticències mostrades pel president ucraïnès sobre el pla de pau dels EUA van ser compartides en la seva trobada amb els líders europeus, especialment per Merz, que es va mostrar "escèptic" respecte a "alguns dels detalls" que figuren al document.
Etapa crítica
A més de les concessions de territori, tant Zelenski com els seus aliats europeus continuen pressionant els EUA perquè ofereixi garanties de seguretat a Ucraïna després de la firma d’un eventual alto el foc. "Els nostres principis continuen sent els mateixos: recolzem Ucraïna i, si hi ha d’haver un alto el foc, ha de ser just i durador", va dir Starmer poc abans d’iniciar la reunió amb els seus socis, de prop d’una hora i sense roda de premsa posterior. "Ens trobem en una etapa crítica en la recerca de la pau", va afegir. Starmer i Macron han impulsat l’anomenada "coalició de voluntaris" amb l’objectiu de desplegar una missió de pau a Ucraïna al marge dels EUA, que per ara s’han desmarcat de la iniciativa.
Zelenski va agrair els esforços dels seus socis europeus en un moment en el qual els EUA semblen disposats a oferir grans concessions a Rússia per posar fi al conflicte. Però el líder ucraïnès va insistir que la col·laboració amb Washington és fonamental en la presa de decisions.
La trobada d’ahir va servir per escenificar la voluntat dels líders europeus d’alçar la veu i de demostrar que continuen exercint influència en el conflicte, malgrat que per ara s’han mantingut al marge de les negociacions amb Moscou. "La qüestió principal és la convergència entre les nostres posicions comunes, les europees, ucraïneses i les nord-americanes, per finalitzar aquestes negociacions de pau i reiniciar una nova fase en les millors condicions possibles per a Ucraïna, per als europeus i per a la nostra seguretat col·lectiva", va dir Macron.
