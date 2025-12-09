Judici al fiscal general
El Suprem condemna a dos anys d’inhabilitació el fiscal general per revelació de dades reservades
El tribunal per cinc vots davant dos li imposa també una multa de 7.200 euros i que indemnitzi amb 10.000 González Amador per danys morals
Ángeles Vázquez
El Tribunal Suprem ha condemnat el fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, com a autor d’un delicte de revelació de dades reservades a la pena de multa de 12 mesos amb una quota diària de 20 euros, que suma un total de 7.200 euros, però el que per a ell sens dubte resulta més transcendent és que també li imposa dos anys d’inhabilitació especial per al càrrec que ocupa al capdavant de la Fiscalia General de l’Estat.
El tribunal, que a l’aconseguir una majoria ha decidit avançar la decisió de la sentència, també el condemna a indemnitzar amb 10.000 euros per danys moralsAlberto González Amador, parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, una quantitat molt allunyada dels 300.000 euros que sol·licitava.
La Sala, per cinc vots davant dos, considera García Ortiz autor d’un delicte del 417.1 del Codi Penal, que castiga «a autoritat o funcionari públic que revelés secrets o informacions dels que tingui coneixement per raó del seu ofici o càrrec i que no hagin de ser divulgats». La pena imposada al fiscal general és la multa mínima prevista per a aquest delicte (de 12 a 18 mesos) i la meitat de la inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic (d’un a tres anys).
El tribunal l’absol dels altres delictes de què era objecte d’acusació, entre ells, el de revelació de secrets pel qual González Amador li demanava quatre anys de presó, petició que van fer seva totes les acusacions populars personades menys l’exercida per l’Associació Professional i Independent de Fiscals (Apif), que elevava la pena que considerava se li havia d’imposar a sis de presó.
La sentència, que ha sigut notificada a les parts, tot i que encara no tingui efectes, perquè la sentència està pendent de redacció, avança que «els objectes intervinguts en els registres practicats es tornaran als seus titulars i, en el seu cas, es destruiran». La defensa de García Ortiz havia sol·licitat la devolució del que s’ha intervingut al despatx de la fiscal en cap Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, exonerada de qualsevol responsabilitat abans que l’assumpte arribés a judici.
La resolució comptarà amb els vots particulars d’Ana Ferrer i Susana Polo, partidàries de l’absolució del fiscal general. Com que aquesta última era l’encarregada de dictar la sentència i no comparteix el sentir dels altres cinc magistrats que componien el tribunal, la ponència es traslladarà al seu president, Andrés Martínez-Arrieta.
