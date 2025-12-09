Sisme
Un terratrèmol de grau 7,6 agita el nord del Japó i activa l’alerta per tsunami
El Periódico
Un terratrèmol de magnitud 7,6 en l’escala de Richter va sacsejar ahir el nord del Japó i va obligar l’Agència Meteorològica del Japó (JMA) a declarar l’alerta per tsunami amb onades de fins a tres metres. Més de 13.000 persones van ser evacuades, tot i que no es va informar de víctimes mortals ni danys materials destacables. La zona de l’epicentre es va situar molt a prop d’on el 2011 es va produir una intensa tremolor i després un tsunami catastròfic.
Almenys vuit persones van resultar ferides, van informar mitjans locals, mentre continuava l’alerta de tsunami a les costes del nord i nord-est de l’arxipèlag. Dues persones van ser ferides per caigudes a Hokkaido, l’illa més septentrional del territori. La cadena pública NHK va informar que sis persones van resultar ferides a la prefectura d’Aomori.
La tremolor es va produir a les 23.15 hora local (14.15 GMT) davant les costes de la prefectura d’Aomori, amb epicentre a 50 quilòmetres de profunditat, d’acord amb les autoritats. Malgrat la intensitat del terratrèmol, la gran profunditat de l’epicentre potser va ser crucial per mitigar-ne els efectes a la superfície.
