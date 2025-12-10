Autocrítica de la portaveu
Alegría qualifica d’"error" el seu dinar amb l’exassessor
Iván Gil
L’assumpció d’"errors" en el marc del cas Salazar se succeeix. Ahir va ser la portaveu del Govern, Pilar Alegría, l’encarregada d’entonar com a tal el fet d’haver dinat el 3 de novembre amb l’exdirigent socialista. "Aquesta trobada no s’hauria d’haver produït i va ser un error", va assegurar Alegría en roda de premsa després del Consell de Ministres.
Llavors, la també ministra d’Educació i Esports no coneixia el contingut de les denúncies, que van ser recentment publicades en Eldiario.es, però Salazar ja feia gairebé quatre mesos que estava fora dels seus càrrecs tant a la Moncloa com a Ferraz. "Es podran imaginar, després de conèixer el contingut de les denúncies dilluns passat, el dolor, la indignació i la traïció que puc sentir", va assenyalar. La relació d’Alegría amb Salazar no només era professional, sinó també d’amistat, i en aquesta línia va voler buscar l’empatia a l’assegurar que moltes de les relacions laborals, d’amistat o familiars són "plenes de profundes decepcions".
El PP d’Aragó no va deixar passar desapercebuda aquesta polèmica entorn de la que serà candidata del PSOE en aquesta comunitat autònoma, i davant d’això va rebutjar qualsevol tipus de lliçó d’altres partits amb mecanismes interns més laxos davant l’assetjament. Amb tot, i empatitzant amb el que demanen sectors feministes del partit, Alegría va demanar prioritzar ara l’acompanyament a les víctimes.
- Pànic al Pedraforca, caiguda a Berga i atrapats a Vallcebre: triple rescat dels Bombers al Berguedà pel pont de desembre
- L’anècdota d'un hotel-restaurant de Manresa que es fa viral: una reserva inexistent i una clienta que vol tenir la raó
- Operació tornada del pont de desembre: fins a 23 quilòmetres de retencions a la C-16 i accidents d'última hora
- Soc de Martinet i treballo per la NASA; amb esforç, atreviment i curiositat una pot aconseguir el que es proposi
- Una setantena de persones acompanyen la bandera de la Puríssima en la tradicional Passada per Manresa
- Montserrat Díaz, gerent del CDIAP Manresa: 'La pobresa està creant dins de les famílies una tensió molt negativa per als fills
- Un poble petit de l’Anoia, amb 400 habitants, fa un Mercat de Nadal que ja és un model d’èxit
- Jordi Villacampa: 'No hauria canviat la Penya pel Barça per un euro més. Haurien d’haver pagat molts diners i no ho van fer