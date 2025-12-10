Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El BBVA llança Wipöp, la nova plataforma de pagaments per a pimes i autònoms a Espanya

Mètodes de pagament de BBVA.

El Periódico

El BBVA presenta Wipöp, una nova plataforma de pagaments a Espanya pensada per centralitzar i simplificar la gestió de cobraments de pimes i autònoms, amb un enfocament digital i integrat que busca agilitzar l’operativa diària i acompanyar el creixement dels petits negocis.

Amb aquesta idea, Wipöp neix com una solució que combina la solidesa d’un banc amb un enfocament àgil orientat a comerços. La seva proposta es recolza en tres idees clau: alta 100% en línia, integració senzilla i activació ràpida per començar a cobrar sense complicacions. A més, permet acceptar pagaments amb targeta i també amb mètodes com Bizum, Apple Pay i Google Pay, entre d’altres.

La plataforma incorpora un plafó central per consultar el detall de transaccions, monitoritzar operacions, gestionar devolucions i entendre incidències (com pagaments fallits o retrocessos), independentment del canal des del qual s’hagi cobrat. En el full de ruta, el BBVA indica que el pilot arrenca al desembre i que el llançament oficial serà durant el primer semestre del 2026, amb un plantejament obert també a comerços que no siguin clients. I és que el llançament de Wipöp s’emmarca en una aposta sostinguda del BBVA per facilitar el dia a dia de pimes i autònoms amb solucions de cobrament adaptades a la manera com venen avui els negocis.

Social Pay: vendre sense web des de canals quotidians

D’una banda, Social Pay és una solució específica per impulsar la venda directa en canals quotidians: permet a pimes i autònoms vendre des de xarxes socials, WhatsApp o e-mail sense necessitat de web, generant enllaços de pagament o codis QR des del TPV Virtual. El client paga amb targeta o Bizum i el comerç rep els cobraments en el seu compte cada dia.

"Amb Social Pay, volem ajudar els petits comerços i professionals a aprofitar el potencial de les xarxes socials per arribar a nous clients i vendre d’una forma senzilla i segura", ha assenyalat el director de Solucions d’Adquirència per a Comerços de BBVA Espanya, Antonio Macías. "El nostre objectiu és acompanyar-los en la seva digitalització amb solucions que els permetin créixer i gestionar les seves vendes de manera eficient".

Bizum en TPV: cobrar fàcil, sense targeta ni QR

D’altra banda, el BBVA reforça la seva proposta en el punt de venda físic amb una fita d’innovació: va ser el primer banc a Espanya d’oferir Bizum com a mitjà de pagament en els TPV de comerços. Aquesta funcionalitat està disponible en TPV Android a través de l’app BBVA Cobros i permet cobrar amb Bizum de manera senzilla: el comerç genera una sol·licitud de pagament des del TPV i el client l’autoritza des de la banca en línia de la seva entitat, amb confirmació immediata. El procés no requereix targeta ni codis QR, i està dissenyat per agilitzar el cobrament en botiga i reduir friccions al taulell.

