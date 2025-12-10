Tribunals
Detinguda per ordre de l’Audiència Nacional l’exmilitant socialista Leire Díez
La qualificada com a ‘lampista’ del PSOE també està investigada en un jutjat madrileny per suborn i tràfic d’influències per presumptes maniobres contra la Fiscalia o alts caps de la Guàrdia Civil
Juan José Fernández
Madrid
Agents de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil han detingut per ordre de l’Audiència Nacional aquest dimecres a Madrid l’exmilitant del PSOE Leire Díez, segons han confirmat a aquest diari fonts pròximes a la investigació, que al·ludeixen a contractes públics sota sospita, que estan sent investigats en una causa secreta.
Díez també està investigada en un jutjat madrileny per suborn i tràfic d’influències per presumptes maniobres contra la Fiscalia o alts caps de la Guàrdia Civil amb qui segons el jutge pretenia malbaratar investigacions judicials.
- Pànic al Pedraforca, caiguda a Berga i atrapats a Vallcebre: triple rescat dels Bombers al Berguedà pel pont de desembre
- Una seixantena d’exalumnes de la Joviat de la generació del 75 es retroben pels 50 anys
- Soc de Martinet i treballo per la NASA; amb esforç, atreviment i curiositat una pot aconseguir el que es proposi
- Detenen un jove hacker d'Igualada per sostreure i vendre 64 milions de dades personals
- Un veí de Collbató aconsegueix que li retornin diners de la taxa de residus
- El 90% dels afiliats d’Aliança Catalana a Berga amenaça de plegar per la 'designació de Judit Vinyes com a cap de llista
- L’advocat Ignacio de la Calzada: 'Molts treballadors perden indemnitzacions per aquest error
- Els populars banys termals de Llo de l'Alta Cerdanya, tancats per un incendi