Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Tribunals

Detinguda per ordre de l’Audiència Nacional l’exmilitant socialista Leire Díez

La qualificada com a ‘lampista’ del PSOE també està investigada en un jutjat madrileny per suborn i tràfic d’influències per presumptes maniobres contra la Fiscalia o alts caps de la Guàrdia Civil

Leire Díez.

Leire Díez. / EFE

Juan José Fernández

Madrid

Agents de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil han detingut per ordre de l’Audiència Nacional aquest dimecres a Madrid l’exmilitant del PSOE Leire Díez, segons han confirmat a aquest diari fonts pròximes a la investigació, que al·ludeixen a contractes públics sota sospita, que estan sent investigats en una causa secreta.

Díez també està investigada en un jutjat madrileny per suborn i tràfic d’influències per presumptes maniobres contra la Fiscalia o alts caps de la Guàrdia Civil amb qui segons el jutge pretenia malbaratar investigacions judicials.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pànic al Pedraforca, caiguda a Berga i atrapats a Vallcebre: triple rescat dels Bombers al Berguedà pel pont de desembre
  2. Una seixantena d’exalumnes de la Joviat de la generació del 75 es retroben pels 50 anys
  3. Soc de Martinet i treballo per la NASA; amb esforç, atreviment i curiositat una pot aconseguir el que es proposi
  4. Detenen un jove hacker d'Igualada per sostreure i vendre 64 milions de dades personals
  5. Un veí de Collbató aconsegueix que li retornin diners de la taxa de residus
  6. El 90% dels afiliats d’Aliança Catalana a Berga amenaça de plegar per la 'designació de Judit Vinyes com a cap de llista
  7. L’advocat Ignacio de la Calzada: 'Molts treballadors perden indemnitzacions per aquest error
  8. Els populars banys termals de Llo de l'Alta Cerdanya, tancats per un incendi

Detinguda per ordre de l’Audiència Nacional l’exmilitant socialista Leire Díez

Detinguda per ordre de l’Audiència Nacional l’exmilitant socialista Leire Díez

Aliança Catalana admet que hi haurà baixes a Berga però manté que amb Vinyes hi guanya

Aliança Catalana admet que hi haurà baixes a Berga però manté que amb Vinyes hi guanya

Un tercer menor va patir complicacions després de ser assistit per l’anestesista de la clínica d’Alzira

Un tercer menor va patir complicacions després de ser assistit per l’anestesista de la clínica d’Alzira

Flick gestiona amb tacte les «petites decepcions» de Lamine Yamal

Flick gestiona amb tacte les «petites decepcions» de Lamine Yamal

Un dels regidors de Sumem x Santpedor plega, decebut pel trencament del pacte amb ERC

Un dels regidors de Sumem x Santpedor plega, decebut pel trencament del pacte amb ERC

La Guàrdia Civil deté l’exmilitant socialista Leire Díez

La Guàrdia Civil deté l’exmilitant socialista Leire Díez

El teatre Ateneu d'Igualada presenta la nova programació després de les últimes reformes

El teatre Ateneu d'Igualada presenta la nova programació després de les últimes reformes

Mallol Vall, hereu de les comarques barcelonines: "El pubillatge deixa una ran petjada a qui l'ha viscut"

Mallol Vall, hereu de les comarques barcelonines: "El pubillatge deixa una ran petjada a qui l'ha viscut"
Tracking Pixel Contents