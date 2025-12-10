La Guàrdia Civil deté l’exmilitant socialista Leire Díez
La coneguda com a ‘fontanera’ del PSOE està investigada per tràfic d’influències i suborn
ACN - Redacció
Madrid
La Guàrdia Civil ha detingut aquest dimecres l’exmilitant socialista Leire Díez, també coneguda com la ‘fontanera’ del PSOE, segons han confirmat fonts policials. Díez, que es presentava públicament com una periodista que volia investigar les clavegueres de l’Estat i la corrupció, estava investigada per un delicte de tràfic d’influències i suborn per part d’un jutjat de Madrid.
En una compareixença aquest setembre a la comissió del ‘cas Koldo’ del Senat, Díez va afirmar que no tenia cap relació “política, personal ni de col·laboració oficiosa” amb l'exsecretari d'organització del PSOE. També va assegurar que mai no ha tingut càrrecs orgànics al PSOE i que només va cobrar del partit el 2008 per una feina a xarxes.
- Pànic al Pedraforca, caiguda a Berga i atrapats a Vallcebre: triple rescat dels Bombers al Berguedà pel pont de desembre
- Una seixantena d’exalumnes de la Joviat de la generació del 75 es retroben pels 50 anys
- Soc de Martinet i treballo per la NASA; amb esforç, atreviment i curiositat una pot aconseguir el que es proposi
- Detenen un jove hacker d'Igualada per sostreure i vendre 64 milions de dades personals
- Un veí de Collbató aconsegueix que li retornin diners de la taxa de residus
- El 90% dels afiliats d’Aliança Catalana a Berga amenaça de plegar per la 'designació de Judit Vinyes com a cap de llista
- L’advocat Ignacio de la Calzada: 'Molts treballadors perden indemnitzacions per aquest error
- Els populars banys termals de Llo de l'Alta Cerdanya, tancats per un incendi