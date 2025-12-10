A Oslo
Incertesa sobre l’assistència de Machado a l’acte del Nobel
Gemma Casadevall
"La mateixa María Corina Machado ha declarat prèviament en entrevistes com serà de difícil viatjar a Oslo. En aquest moment, no podem facilitar més informació sobre quan i com arribarà a la cerimònia de lliurament del premi Nobel de la Pau". Amb aquesta frase, el portaveu de l’Institut Nobel, Erik Aasheim, va donar per cancel·lat el que hauria sigut el primer acte presencial de la líder de l’oposició veneçolana des del gener del 2025. A Machado se l’esperava a Oslo per a la conferència de premsa que tradicionalment ofereix el guanyador, la vigília de rebre el guardó.
Amb la cancel·lació d’aquesta primera trobada amb els mitjans va créixer el suspens sobre la cerimònia de lliurament que, des de fa dècades, se celebra a l’Ajuntament d’Oslo el 10 de desembre, aniversari de la mort d’Alfred Nobel, el fundador dels premis. És una cerimònia solemne, presidida pels reis noruecs, Harald V i Sònia, els prínceps hereus Haakon i Mette-Marit, i amb centenars de convidats.
En la clandestinitat
Machado viu en la clandestinitat des de mitjans de l’any passat, assetjada pel règim de Nicolás Maduro. Fins dissabte, des de l’Institut Nobel s’havia evitat confirmar la seva assistència. Davant les insistents preguntes dels mitjans, els seus representants responien que "confiaven" que sí que viatjaria a Oslo. A Machado només se l’ha vista en format virtual des del gener del 2025. El misteri entorn del seu viatge s’ha justificat amb l’argument que tota filtració sobre el seu parador o itinerari podria posar en perill la seva seguretat.
A les múltiples incerteses entorn del viatge, s’han sumat les dificultats per sortir de Veneçuela. Les principals aerolínies internacionals han suspès els seus vols amb destí i origen a Caracas, davant la hipotètica intervenció dels Estats Units que ha anat anunciant Donald Trump.
