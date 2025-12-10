Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

A Oslo

Incertesa sobre l’assistència de Machado a l’acte del Nobel

La líder de l'oposició veneçolana María Corina Machado, en una intervenció per videoconferència.

La líder de l'oposició veneçolana María Corina Machado, en una intervenció per videoconferència. / PAOLO AGUILAR / EFE

Gemma Casadevall

Berlín

"La mateixa María Corina Machado ha declarat prèviament en entrevistes com serà de difícil viatjar a Oslo. En aquest moment, no podem facilitar més informació sobre quan i com arribarà a la cerimònia de lliurament del premi Nobel de la Pau". Amb aquesta frase, el portaveu de l’Institut Nobel, Erik Aasheim, va donar per cancel·lat el que hauria sigut el primer acte presencial de la líder de l’oposició veneçolana des del gener del 2025. A Machado se l’esperava a Oslo per a la conferència de premsa que tradicionalment ofereix el guanyador, la vigília de rebre el guardó.

Amb la cancel·lació d’aquesta primera trobada amb els mitjans va créixer el suspens sobre la cerimònia de lliurament que, des de fa dècades, se celebra a l’Ajuntament d’Oslo el 10 de desembre, aniversari de la mort d’Alfred Nobel, el fundador dels premis. És una cerimònia solemne, presidida pels reis noruecs, Harald V i Sònia, els prínceps hereus Haakon i Mette-Marit, i amb centenars de convidats.

En la clandestinitat

Machado viu en la clandestinitat des de mitjans de l’any passat, assetjada pel règim de Nicolás Maduro. Fins dissabte, des de l’Institut Nobel s’havia evitat confirmar la seva assistència. Davant les insistents preguntes dels mitjans, els seus representants responien que "confiaven" que sí que viatjaria a Oslo. A Machado només se l’ha vista en format virtual des del gener del 2025. El misteri entorn del seu viatge s’ha justificat amb l’argument que tota filtració sobre el seu parador o itinerari podria posar en perill la seva seguretat.

A les múltiples incerteses entorn del viatge, s’han sumat les dificultats per sortir de Veneçuela. Les principals aerolínies internacionals han suspès els seus vols amb destí i origen a Caracas, davant la hipotètica intervenció dels Estats Units que ha anat anunciant Donald Trump.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pànic al Pedraforca, caiguda a Berga i atrapats a Vallcebre: triple rescat dels Bombers al Berguedà pel pont de desembre
  2. L’anècdota d'un hotel-restaurant de Manresa que es fa viral: una reserva inexistent i una clienta que vol tenir la raó
  3. Operació tornada del pont de desembre: fins a 23 quilòmetres de retencions a la C-16 i accidents d'última hora
  4. Soc de Martinet i treballo per la NASA; amb esforç, atreviment i curiositat una pot aconseguir el que es proposi
  5. Una setantena de persones acompanyen la bandera de la Puríssima en la tradicional Passada per Manresa
  6. Montserrat Díaz, gerent del CDIAP Manresa: 'La pobresa està creant dins de les famílies una tensió molt negativa per als fills
  7. Un poble petit de l’Anoia, amb 400 habitants, fa un Mercat de Nadal que ja és un model d’èxit
  8. Jordi Villacampa: 'No hauria canviat la Penya pel Barça per un euro més. Haurien d’haver pagat molts diners i no ho van fer

El Govern posa en marxa una campanya per reduir la sinistralitat de les motos

El Govern posa en marxa una campanya per reduir la sinistralitat de les motos

Més del 60% de les feines verdes depenen de cicles formatius

Més del 60% de les feines verdes depenen de cicles formatius

"Se’ns menja la paperassa"

"Se’ns menja la paperassa"

L’epidèmia de grip ja és la pitjor en 15 anys i el pic encara està per arribar

L’epidèmia de grip ja és la pitjor en 15 anys i el pic encara està per arribar

Detingut per matar a ganivetades la seva parella a l’Hospitalet

Detingut per matar a ganivetades la seva parella a l’Hospitalet

Mascareta obligatòria en hospitals, CAP i residències

Mascareta obligatòria en hospitals, CAP i residències

La vaga de metges arrenca amb mobilitzacions i ball de xifres

La vaga de metges arrenca amb mobilitzacions i ball de xifres

La Moncloa es reunirà amb subordinats de Salazar per encoratjar més denúncies

La Moncloa es reunirà amb subordinats de Salazar per encoratjar més denúncies
Tracking Pixel Contents