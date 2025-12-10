Procés a l’expresident
El judici als Pujol es reprèn amb la decisió de les qüestions prèvies
Les defenses demanen la nul·litat perquè l’operació Catalunya va contaminar la causa
Ángeles Vázquez
El judici a l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol i els seus set fills es reprèn avui amb la decisió del tribunal sobre les qüestions prèvies plantejades per les defenses amb l’objectiu d’evitar in extremis el judici. Tot i que el president, José Ricardo de Prada, es va comprometre a pronunciar-s’hi al reprendre la vista oral, que hagi citat ja els tres primers testimonis que declararan a la sala permet augurar el rebuig de la majoria de les pretensions de la família Pujol i dels 10 empresaris amb qui comparteix banc dels acusats a l’Audiència Nacional.
Abans d’escoltar Isabel de Francisco Cotorruelo, secretària de Jordi Pujol Ferrusola; la filla d’aquest i Mercè Gironès, Núria Pujol Gironès, i l’empresari José Luis Perelló Molne, el tribunal ha de resoldre si dins de l’operació Catalunya la intervenció de l’excomissari José Manuel Villarejo a l’hora que Victoria Álvarez, exnòvia de Jordi Pujol Ferrusola, va ser determinant perquè s’iniciés el procediment i, en concret, si va suposar una contaminació de la causa que hauria de conduir a la nul·litat, com argumenten les defenses.
Durant les qüestions prèvies els advocats defensors també van plantejar la prescripció de diversos delictes contra la Hisenda Pública i van argumentar que les 21 comissions rogatòries tramitades per Andorra amb informació sobre els diners dels Pujol incloïen l’excepció que no es podia utilitzar ni per investigar delictes fiscals ni de blanqueig. L’advocat de l’Estat José Ignacio Ocio es va oposar a aquest plantejament amb l’argument que la documentació recopilada per l’Agència Tributària era suficient per argumentar aquests delictes.
Sobre l’origen dels diners, el més probable és que el president del tribunal no es pronunciï fins que es dicti la sentència, perquè l’origen de la fortuna és determinant per determinar si hi va haver delicte de blanqueig de capitals o no.
