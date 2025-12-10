Judici als Pujol
El tribunal que jutja els Pujol admet el testimoni de Villarejo per determinar la incidència de l’operació Catalunya en el cas
El president De Prada explica que «no és possible pronunciar-se sobre les al·legacions de la defensa per mirar d’evitar el judici sense conèixer tota la prova, que amplia amb cinc excomissaris
Judici a Jordi Pujol, en directe: declaracions, de què se l’acusa i última hora des de l’Audiència Nacional
Ángeles Vázquez
El president del tribunal que jutja els Pujol, José Ricardo de Prada, ha decidit posposar fins a la redacció de la sentència la resolució de pràcticament totes les qüestions prèvies plantejades per les defenses de la família de l’expresident català Jordi Pujol i els empresaris amb qui comparteix banqueta, incloent-hi la possible incidència de l’operació Catalunya, perquè «no s’hi pot pronunciar sense conèixer tota la prova». Ha decidit completar-la, donant un important reconeixement a l’al·legació dels advocats relativa a un presumpte «origen polític» del procediment, a l’acceptar escoltar els cinc testimonis que proposaven, entre els quals hi ha l’excomissari José Manuel Villarejo.
L’única excepció que va posar De Prada va ser que les seves declaracions havien d’estar relacionades amb el cas per evitar que «es creï un procés dins del procediment», és a dir, que el cas als Pujol acabi sent el de l’operació Catalunya. Per a això només es podrà preguntar sobre allò relacionat amb la fortuna a Andorra de l’expresident català i els seus fills. Els altres testimonis acceptats aquest dimecres pel president del tribunal són també comissaris imputats en diferents episodis de les presumptes clavegueres policials del Govern de Marino Rajoy.
A més de Villarejo, el tribunal ha reconsiderat la seva negativa inicial i sí que prendrà declaració com a testimoni a l’exdirector adjunt operatiu de la Policia Eugenio Pino, condemnat a un any de presó per la introducció d’un ‘pendrive’ d’origen dubtós en el cas Pujol, i Bonifacio Díaz Sevillano i Celestino Barroso, que van ser agregats d’Interior a l’ambaixada espanyola a Andorra i, per això, estan imputats als jutjats del principat per presumptes coaccions a la Banca Privada d’Andorra (BPA) per obtenir informació sobre independentistes catalans.
És el procediment en què també estan imputats l’expresident del Govern, Mariano Rajoy, i els seus ministres Cristóbal Montoro i Jorge Fernández Díaz. El president del tribunal també ha admès que s’incorpori documentació procedent d’aquesta causa.
També s’ha acceptat a última hora el testimoni de Marcelino Martín Blas, cap d’Afers Interns de la Policia entre el 2012 i el 2014. En la comissió d’investigació sobre l’operació Catalunya del Congrés, Martín Blas va respondre a l’acusació que li dirigeix l’ex CEO de BPA Joan Pau Miquel, que el va coaccionar per obtenir informació sobre líders independentistes. Va admetre que Miquel –que situa la trobada que van mantenir el 2014, però no va ser denunciat pels germans màxims accionistes de l’entitat andorrana fins al 2016– li va entregar una quartilla groguenca en la qual deia que la família de l’expresident de la Generalitat tenia un milió de pessetes a Andorra.
«¿Ha vist aquesta informació en algun mitjà?», va afirmar el comissari jubilat davant els diputats per argumentar que ell no havia comès delicte amb aquesta actuació, perquè mai es va judicialitzar la suposada prova, que no comptava amb capçalera, data o firma, a diferència del que va passar amb informes de la UDEF que van arribar a publicar-se i que, al tenir-ne coneixement, va assenyalar que va intentar investigar. Tant ell com Eugenio Pino estan imputats en el cas Kitchen, en el qual s’investiga el presumpte espionatge a l’extresorer del PP Luis Bárcenas.
Sense prou elements
Com estava previst, el judici a l’expresident Pujol i la seva família s’ha reprès aquest dimecres amb el pronunciament per part del tribunal de les qüestions prèvies amb què les defenses tractaven in extremis d’evitar el judici. De Prada ha explicat que «no es tenen prou elements per arribar a una posició» sobre la majoria, així que no hi haurà un pronunciament definitiu fins a escoltar les declaracions dels testimonis, els acusats i es practiqui la resta de prova prevista, en el moment de dictar sentència.
Per això les al·legacions sobre la incidència de l’operació Catalunya en el cas o «l’origen polític de la causa i la denúncia de Victoria Álvarez és un tema sobre el qual el tribunal haurà de pronunciar-se en sentència». Idèntica decisió va adoptar sobre la licitud dels registres i de la documentació remesa per Andorra formaran part de la sentència que es dicti per condemnar o absoldre els membres de la família Pujol.
Tret de l’acceptació dels testimonis, l’única qüestió prèvia admesa va ser corroborar la competència objectiva de l’Audiència Nacional per jutjar els fets, no només per la posició ja corroborada en diferents resolucions pel tribunal, sinó també perquè els delictes que es jutgen es podrien haver comès a l’estranger. La fortuna –les acusacions en consideren il·lícit l’origen– era a Andorra i es va traslladar en part a Panamà. A més, el primogènit del matrimoni Pujol-Ferrusola disposava de societats a Mèxic i l’Argentina.
Malgrat que els acusats estan eximits de personar-se a la seu de l’Audiència Nacional a San Fernando de Henares (Madrid) alguns dels germans Pujol ho han fet. Es tracta de Jordi, Oleguer, Pere i Marta Pujol Ferrusola, així com dos dels 10 empresaris acusats.
