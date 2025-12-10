Eleccions
Junts no tanca la porta a futurs pactes municipals amb Aliança
Gisela Boada
Fa mesos que Junts prepara la maquinària per a les eleccions municipals del 2027, amb el maldecap afegit d’Aliança Catalana, que amenaça de penetrar en territoris on la seva formació ha dominat històricament, però també al Parlament. Ahir, el secretari general de Junts, Jordi Turull, va evitar tancar la porta a futurs pactes en els municipis amb la formació d’"extrema dreta", qualificatiu que ell mateix li va atorgar pels seus "plantejaments" i pels seus "referents europeus i alemanys". "Considero que és extrema dreta, no la gent que els voten", puntualitza en una entrevista a TV3, conscient que són molts els votants de Junts que es plantegen canviar la seva papereta en favor dels de Sílvia Orriols.
Tot això passa amb unes enquestes sobre la taula que mostren com la intenció de vot d’Aliança Catalana escombra bona part de l’electorat postconvergent, tot i que també afecta la resta de sigles. De portes enfora, Turull va tancar ràpid el tema, restant importància al contingut dels sondejos i insinuant que al darrere hi ha una intencionalitat de fer mal al seu partit. "Les enquestes no són innocents, totes intenten crear un relat", va declarar, després d’afirmar que el seu partit no actua "mirant el retrovisor" o amb les "ulleres electorals" posades, sinó centrat a "explicar-se millor". "Hi ha gent que ens vol distreure", va avisar.
Tot i així, quan li van preguntar per la política de pactes que tindrà Junts amb Aliança Catalana, a compte de la pressió exercida per alguns alcaldes, Turull va tornar a esquivar una resposta que aclareixi dubtes. "Parlar d’això ara és vendre la pell de l’os abans de caçar-lo", va dir. També va comentar que "hi ha línies vermelles" amb partits que "no respecten els drets fonamentals", però no va voler anar més enllà, insinuant que de pactes es parlarà "l’endemà" dels comicis. "No parlarem ara d’aquesta força ni de futuribles", va afegir.
