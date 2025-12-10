Opositora a Maduro
La veneçolana María Corina Machado no acudirà a rebre el Nobel de la pau a Oslo
Serà la filla de Machado, Ana Corina Sosa, qui recollirà el premi en el seu lloc i qui llegirà el discurs d’acceptació del guardó
Premi Nobel de la pau, en directe | Última hora del guardó a María Corina Machado i reaccions a la seva absència en la cerimònia
Gemma Casadevall
La líder opositora veneçolana, María Corina Machado, no serà avui a Oslo per recollir el premi de la Pau d’aquest any, va confirmar a la televisió pública noruega NRK el director de l’Institut Nobel, Kristian Berg Harpviken. «Desgraciadament encara no és a Noruega i tampoc serà a l’escenari de l’Ajuntament d’Oslo a les 13.00 [12.00 GMT] avui, quan comenci la cerimònia», va declarar Harpviken, que va dir que serà la filla de Machado, Ana Corina Sosa, que reculli el premi al seu lloc i llegeixi el discurs d’acceptació del guardó.
La presència de Machado, que viu en parador desconegut a Veneçuela, aquest dimecres a Oslo era una incògnita després que l’Institut Nobel ajornés la vigília primer la seva roda de premsa i finalment la suspengués hores després. «La mateixa María Corina Machado ha declarat en entrevistes com de complicat serà el viatge a Oslo. Per tant, en aquest moment no podem proporcionar més informació sobre quan i com arribarà per a la cerimònia del premi Nobel de la pau», va informar llavors l’organització en un breu comunicat.
Machado havia confirmat fa uns dies a l’Institut Nobel que viatjaria a la capital noruega per rebre el premi, en la que seria la seva primera aparició pública des del gener passat.
Aquest dimarts, la seva germana, Clara Machado Parisca, va confirmar en una entrevista des d’Oslo amb l’emissora colombiana Blu Radio que la intenció de la premi Nobel era «ser aquí». A la capital noruega hi ha també la seva mare, Corina Parisca, i la seva filla, Ana Corina Sosa, que estarà acompanyada en la cerimònia demà pels seus dos germans.
L’exalcalde metropolità de Caracas Antonio Ledezma ha remarcat també que la voluntat de l’opositora era assistir a la cerimònia. «És el desig de tots. És la pròpia voluntat de María Corina. Però bé, Déu ho dirà. Faci el que ella faci, tindrà la comprensió de tots els veneçolans», va dir Ledezma a Efe des d’Oslo.
A part dels fills de Machado, a Oslo hi ha aquests dies diverses figures destacades de l’oposició veneçolana, entre ells Edmundo González Urrutia, candidat en les eleccions presidencials de l’any passat i exiliat a Espanya des del setembre del 2024, que ha viatjat avui a la capital noruega.
Quatre presidents llatinoamericans
També hi són, convidats per la guardonada, el president de Panamà, José Raúl Mulino, i el de l’Argentina, Javier Milei, i s’espera l’arribada del de l’Equador, Daniel Noboa, i demà, la del seu homòleg paraguaià, Santiago Peña.
Els quatre presidents seran rebuts en audiència pel rei Harald V després de la cerimònia d’entrega, que comença a les 13.00 [12 GMT], i després es reuniran per separat amb el primer ministre noruec, Jonas Gahr Støre.
Qui recollirà el Nobel
Si Machado no pot, no seria la primera vegada que un guardonat amb el Nobel de la pau no el va a recollir el dia de l’entrega, ja que ja ha passat en mitja dotzena d’ocasions.
Quan el xinès Liu Xiaobo, llavors empresonat, va guanyar el Nobel de la pau el 2010, ningú va acudir a recollir el premi: es va col·locar una foto seva a la butaca destinada a ell, i l’actriu noruega Liv Ullmann va llegir el discurs d’acceptació.
El 2022, el bielorús Ales Bialiatski, un dels tres guardonats amb el Nobel d’aquell any i que era a la presó, va estar representat per la seva dona, Natallia Pintxuk.
