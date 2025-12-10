Meitat d’un mandat controvertit
Milei, més fort que mai
El president de l’Argentina compleix dos anys en el poder confiat que podrà continuar la seva obra, després de ser rescatat per Trump quan se’l creia al caire de l’abisme. El líder anarcocapitalista controla la situació d’un país en recessió, amb les tempestes financeres una altra vegada a l’horitzó.
S’esperen novetats en les àrees laboral, impositiva i en les pensions
D’acord amb les xifres oficials, el 32% dels argentins són pobres
Abel Gilbert
Primer van dir que no duraria tres mesos a la presidència perquè els argentins se sublevarien davant la radicalitat econòmica i ideològica. Després es va augurar un final catastròfic abans de complir els 12 mesos en el poder. La caiguda de Javier Milei es va considerar inexorable abans de les eleccions parlamentàries del 26 d’octubre a causa de l’acumulació de problemes financers, socials i als escàndols de corrupció. Però la ultradreta va guanyar amb la crucial ajuda de Trump i el seu líder compleix dos anys de gestió més confiat que mai que podrà continuar la seva obra a partir del 2027. S’esperen novetats en les àrees laboral, impositiva i en el règim de pensions.
Ha dit menysprear la justícia social i va fer tres ajustos successius perquè el Govern mai ha arribat a complir les fites macroeconòmiques. Milei ha celebrat el control del dèficit fiscal. La seva alegria ha defugit sempre l’evidència que els objectius van ser possibles perquè es va abandonar l’obra pública, es van trepitjar les pensions i els salaris dels empleats públics, els docents universitaris van entrar en situació de pobresa i la salut va ser desfinançada. L’actual fortalesa de Milei, que a partir d’avui compta amb un escenari favorable al Congrés per primera vegada, sembla resistir-se a les evidències. D’acord amb la Unió Industrial Argentina (UIA), l’activitat del sector es troba un 10% per sota del 2022. El 47,5% de les empreses afiliades reconeixen dificultats per atendre pagaments. La producció automotriu s’ha esfondrat un 29,3% al novembre. Nombroses fàbriques tanquen cada setmana perquè han perdut competitivitat a causa del suport oficial d’un dòlar a un preu molt baix. L’última en importància va ser la de la multinacional nord-americana Whirlpool.
El factor Trump
Pocs dies abans dels comicis, Trump va aparèixer com un bomber: va apagar l’incendi financer i alhora va advertir que si el seu soci perdia la contesa els EUA deixaven anar la mà de l’Argentina. El pànic social a una inflació desbocada a partir de l’alça incontrolable del preu del dòlar no només va tenir un efecte dissuasiu en part de l’electorat que no simpatitza amb Milei: va venir a confirmar que mentre l’aliança entre Washington i Buenos Aires es mantingui en els actuals nivells, l’extertulià televisiu sempre tindrà la possibilitat de ser rescatat. Milei ha decidit acompanyar els EUA en tot, i això podria incloure el pla militar si s’aguditza la confrontació de la Casa Blanca amb la Veneçuela de Nicolás Maduro.
D’acord amb xifres oficials, un 32% dels argentins són pobres. Els números de l’Institut Nacional d’Estadística i Censos (INDEC) són seriosament qüestionats per investigadors acadèmics. La Universitat de Buenos Aires acaba de revelar que set de cada deu treballadors no cobreixen la cistella de consum bàsica. El 58% dels empleats formals estan sota aquest llindar. Des que va assumir el poder la ultradreta, el preu del transport ha augmentat un 912%; el del gas, el 748%; l’aigua, el 365%, i la llum, el 263%. Els preus de la carn i altres productes bàsics s’han tornat a incrementar. El consum ha caigut nou punts per la pèrdua del poder adquisitiu.
Els EUA han promès 20.000 milions de dòlars per sostenir el preu de la seva moneda en el mercat argentí. També va oferir una controvertida associació comercial que li permetria inundar el mercat local de les seves mercaderies sense una contraprestació. Però aquests gestos de moment es troben als llimbs i els problemes financers d’aquest país han tornat a instal·lar-se a l’horitzó a un mes i mig del rescat de Washington. El banc Barclays, un dels més importants del sistema financer global, acaba d’assegurar que les reserves netes del Banc Central, "excloent els desemborsaments de l’FMI, són més baixes avui que quan Milei va assumir" el càrrec, el 10 de desembre del 2023. I va advertir al seu torn que "no hi ha senyals clars que el Govern tingui intenció de revertir aquesta fragilitat externa".
- Pànic al Pedraforca, caiguda a Berga i atrapats a Vallcebre: triple rescat dels Bombers al Berguedà pel pont de desembre
- L’anècdota d'un hotel-restaurant de Manresa que es fa viral: una reserva inexistent i una clienta que vol tenir la raó
- Operació tornada del pont de desembre: fins a 23 quilòmetres de retencions a la C-16 i accidents d'última hora
- Soc de Martinet i treballo per la NASA; amb esforç, atreviment i curiositat una pot aconseguir el que es proposi
- Una setantena de persones acompanyen la bandera de la Puríssima en la tradicional Passada per Manresa
- Montserrat Díaz, gerent del CDIAP Manresa: 'La pobresa està creant dins de les famílies una tensió molt negativa per als fills
- Un poble petit de l’Anoia, amb 400 habitants, fa un Mercat de Nadal que ja és un model d’èxit
- Jordi Villacampa: 'No hauria canviat la Penya pel Barça per un euro més. Haurien d’haver pagat molts diners i no ho van fer