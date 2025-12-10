Investigació per assetjament sexual
La Moncloa es reunirà amb subordinats de Salazar per encoratjar més denúncies
La Secretaria General de Presidència contactarà amb el personal per informar sobre els protocols antiabusos i reforçar la conscienciació
Al juliol ja va intentar sense èxit identificar altres possibles víctimes
La dilació obre una bretxa entre sectors feministes de les federacions i la direcció de Ferraz
Iván Gil
La Moncloa continua sense rebre denúncies internes contra Francisco Salazar, el que va ser un estret col·laborador com a alt càrrec de Pedro Sánchez fins al juliol passat, quan se’l va cessar per presumpte assetjament sexual. Les seves subordinades en el Gabinet de Presidència del Govern van acudir als canals habilitats pel PSOE per denunciar-lo. Malgrat això, en el Govern insisteixen que els seus protocols "són 100% segurs" i es tornaran a reunir amb personal de la casa del departament de Salazar per informar-ne i encoratjar noves denúncies. La intenció és "informar i tornar a oferir ajuda", expliquen fonts de la Moncloa, per si hi ha més víctimes que no s’hagin atrevit a fer el pas.
Conscients que és un assumpte delicat, el missatge que es busca transmetre a les treballadores és el que la Moncloa és un lloc segur per denunciar i que hi ha canals anònims. Diferents fonts emmarquen els fets denunciats en la primera etapa de Francisco Salazar a la Moncloa, com a director adjunt de la Presidència del Govern, abans de ser nomenat president de l’Hipòdrom de la Zarzuela. Això és anteriorment al setembre del 2021. Posteriorment, Sánchez el va rescatar el novembre del 2023. Primer, com a secretari general de Planificació Política del Gabinet de la Presidència i, després, com a secretari general de Coordinació Institucional, de manera que tenia sota les seves ordres un nombrós equip de col·laboradors.
Correu intern
Els intents per encoratjar altres denúncies ja van ser infructuosos el juliol passat. Llavors es va reaccionar enviant un correu intern per informar sobre els protocols existents. Així mateix, es va promoure un curs a tot el personal de la casa per reforçar la conscienciació contra possibles abusos i identificar-los. Com ara, la intenció era animar que, en cas d’haver presenciat, conegut o rebut informació de possibles abusos sexuals, es procedís a denunciar-los.
Des de la Secretaria General de Presidència es va entaular ja contacte amb els treballadors per transmetre un missatge, més personalitzat, de confiança i suport, així com per insistir en la necessitat de donar compte de possibles actituds d’abús a través de denúncies internes. En l’Executiu defensen que van actuar des del primer moment amb el seu "cessament fulminant", tot just conèixer-se les denúncies en premsa de les víctimes.
Cinc mesos
On sí que es van registrar denúncies va ser a Ferraz, però la dilació en el procediment, que compleix ja cinc mesos, i la falta d’acompanyament a les denunciants han generat una forta polèmica. Fins al punt d’obrir una bretxa entre sectors feministes de les federacions i la direcció. Com a conseqüència, el mateix Pedro Sánchez ha assumit "errors en primera persona" i ha avançat que es reforçaran els recursos humans destinats a la posada en marxa dels protocols antiassetjament per evitar que es repeteixin aquests errors.
La direcció del PSOE ja va fer autocrítica la setmana passada, assumint "no haver acompanyat prou les víctimes". En aquest sentit, una ministra socialista va lamentar que "no podem tardar tant", amb referència a la dilació del procés, i que "s’hauria d’haver prestat més atenció" a les denunciants.
Destitució del número dos
Des d’aleshores s’han succeït els moviments i el Consell de Ministres d’ahir va oficialitzar la destitució del que era número dos de Salazar a la Moncloa, Antonio Hernández, després de ser assenyalat en una de les denúncies com a encobridor.
La intenció ara és que s’acceleri el màxim possible el procés. El PSOE espera comptar "aviat" amb l’informe final sobre el cas Salazar que està elaborant la comissió antiassetjament. Segons els protocols, el marge de sis mesos és ampliable, però l’ordre és ajustar-se a aquests temps i "culminar l’expedient" al més aviat possible. En els pròxims dies. A partir d’allí, la pretensió passa per fer una revisió dels protocols interns, com exigeixen corrents feministes del partit.
En primer lloc, es pretén reforçar els recursos humans de l’assessoria tècnica de l’òrgan per reduir terminis i evitar "errors" en el procediment que puguin generar entre les víctimes una sensació d’encobriment dels denunciats. Així mateix, no es tanca la porta a portar el cas a la fiscalia, com van reclamar responsables d’igualtat de diferents federacions en una reunió urgent amb Ferraz la setmana passada per abordar aquest assumpte.
