El PP diu que el TS condemna "a qui va prémer el botó", no a qui "ho va ordenar"
Els conservadors assenyalen directament Sánchez com a responsable de les accions de García Ortiz, i recorden les seves paraules sobre la fiscalia
Mariano Alonso Freire
El primer partit de l’oposició va celebrar la resolució del Suprem i en un comunicat va remarcar que "la sentència condemna la persona que va prémer el botó, però no la que va ordenar fer-ho, que és Pedro Sánchez Pérez-Castejón". Els populars consideren la resolució com una prova que "el Govern utilitza la fiscalia, el CIS i tots els mitjans que té a la seva disposició per atacar el PP". Els d’Alberto Núñez Feijóo asseguren que García Ortiz "actuava sota l’empara i a les ordres del president del Govern", una cosa que sustenten recordant la cèlebre pregunta que el cap de l’Executiu va llançar a l’aire durant una entrevista a RNE el 2019, quan va prometre portar de tornada el fugit expresident català Carles Puigdemont, quatre anys abans de la llei d’amnistia. "¿De qui depèn la fiscalia? Doncs això", va afirmar llavors el líder del PSOE, ja instal·lat a la Moncloa, com recorda ara Génova.
Per al PP, en definitiva, "el Tribunal Suprem ha confirmat que el fiscal general de Pedro Sánchez és un delinqüent amb sentència ferma". Amb la sentència ja dictada, els populars afirmen de nou que "el fiscal inhabilitat va filtrar un correu privat i, a més, va participar, com ell mateix va reconèixer en el judici, en l’elaboració d’una nota de premsa que incloïa dades reservades. Delictes que l’han convertit en el primer fiscal general de l’Estat condemnat en la història del nostre país", una cosa que suposa, afirmen amb sarcasme, "una altra fita d’un Govern que va prometre combatre la corrupció i l’ha institucionalitzat".
Destruir tots els contrapesos
Vox, per la seva banda, va assegurar que "el projecte polític de Sánchez és destruir tots els contrapesos al seu Govern per intentar assolir la seva impunitat i la dels seus socis". Els de Santiago Abascal es van reafirmar així en la seva postura: "Ho vam dir al conèixer la resolució i ho repetim. Una nova fita de la vergonya d’aquest Govern".
