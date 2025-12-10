La presidenta de Madrid opina que la resolució faria "caure a plom" un Govern
Víctor Rodríguez
"Això fa caure a plom un Govern en qualsevol democràcia liberal". Isabel Díaz Ayuso va valorar d’aquesta manera la "duríssima" sentència, segons la va qualificar, que inhabilita durant dos anys l’últim fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, per revelació de dades reservades relatives a la seva parella, l’empresari Alberto González Amador. "No es pot utilitzar una institució per atacar un rival polític", va afegir.
Quan es va donar a conèixer la resolució, Ayuso ja va assenyalar que quedava demostrat que "l’Estat de dret funciona" i va apuntar contra el president del Govern, Pedro Sánchez, per "decidir dinamitar la separació de poders" i erigir-se "en jutge i part". També va demanar la seva dimissió i que deixés pas a una nova etapa. "Ens va la nació en això", va arribar a emfatitzar.
L’Estat de dret
Ahir va repetir el missatge en favor del funcionament d’aquest Estat de dret al final de la seva intervenció en l’acte d’inauguració del Centre d’Educació Superior Alma Mater, a la localitat madrilenya de Torrejón de Ardoz. A preguntes dels mitjans, la presidenta va voler fer dues consideracions sobre la sentència: "La primera, que és molt trist que hàgim hagut d’arribar fins a aquesta situació per la utilització de les institucions que són de tots els espanyols per part del Govern i del seu president, i la segona, però positiva, és que l’Estat de dret funciona malgrat els intents del mateix Govern", va afirmar.
En la seva breu valoració, la presidenta madrilenya va remarcar que "no es pot utilitzar la Fiscalia General per atacar un adversari polític". Per això, va continuar, "han donat la volta al món, com hem vist aquests dies, i per a això animo a veure la premsa internacional". "Això fa caure a plom un Govern en qualsevol democràcia liberal, i no ens podem acostumar que tot valgui", va reblar.
