Relleu en l’organisme
El PSC i ERC proposen el jutge Josep Tomàs Salas per dirigir Antifrau
El magistrat és el titular del Jutjat Penal número 22 de Barcelona i persona de la màxima confiança de l’actual director, Miguel Ángel Gimeno
Sara González
El PSC i ERC van pactar que el candidat a dirigir l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) sigui el magistrat Josep Tomàs Salas, segons va poder saber EL PERIÓDICO. Ahir, la Mesa del Parlament va tramitar la proposta perquè comenci el seu recorregut parlamentari fins a la votació final, que serà en el ple de la setmana vinent.
Sala és una persona de la màxima confiança de l’actual director d’Antifrau, el també jutge Miguel Ángel Gimeno, el mandat del qual va finalitzar el juliol passat i que exerceix el càrrec de manera interina. Gimeno i Salas van treballar de manera estreta en el passat. Quan el primer va ser president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (2010-2015), el segon va exercir com el seu cap de gabinet. Després, Gimeno va mirar d’emportar-se’l a l’OAC, però el fitxatge es va frustrar. Salas exerceix actualment de magistrat al Jutjat Penal número 22 de Barcelona.
Per aconseguir el càrrec definitivament, Salas necessitarà el suport d’una majoria qualificada de 81 escons en una votació en primera volta. Si no ho aconsegueix, li valdrà amb una majoria absoluta de 68 vots en una segona votació. Per tant, el PSC i ERC en tindrien prou amb el suport dels Comuns perquè la proposta tiri endavant. Aquests tres grups sumen 68 diputats exactes. Ahir, el grup de Jéssica Albiach no va aclarir el sentit del seu vot. La mateixa Albiach va argumentar que primer vol "escoltar" quins plans té Salas per al futur de l’OAC. El jutge compareixerà demà en una comissió del Parlament per presentar la seva candidatura perquè els partits valorin la seva idoneïtat. És un tràmit preceptiu abans de la votació final de la setmana que ve. La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, va defensar que aquest magistrat és el "perfil adequat" per assumir el repte. Fonts d’ERC argumenten que Salas és un "bon professional", amb un "bon currículum" i que sabrà mantenir el perfil institucional i neutral de l’OAC.
Si aconsegueix el nomenament, serà el quart director de l’OAC després del fiscal David Martínez Madero, el magistrat Daniel de Alfonso i el mateix Gimeno. Fins ara, Gimeno és l’únic d’ells que ha aconseguit finalitzar el mandat de nou anys que fixa la llei. Martínez Madero va morir durant l’exercici del càrrec i De Alfonso va ser cessat el 2016 després de fer-se públics àudios en què maniobrava amb l’exministre Jorge Fernández Díaz per perjudicar dirigents independentistes.
Moment sensible
Si rep l’aval de la Cambra, Salas assumirà el timó d’una institució en un moment sensible perquè els recents casos de corrupció a escala estatal –com el cas Koldo o el cas Montoro– han tornat a situar la lupa social sobre les eines existents per prevenir la corrupció.
El PSC i ERC estan en mans dels Comuns per aconseguir que la proposta de Salas prosperi perquè la resta de partits de l’oposició ja han donat mostres de no tenir interès a recolzar-la. Junts i la CUP van protestar perquè no se’ls hagi sondejat i, curiosament, Vox no ha descartat recolzar Salas.
- Pànic al Pedraforca, caiguda a Berga i atrapats a Vallcebre: triple rescat dels Bombers al Berguedà pel pont de desembre
- L’anècdota d'un hotel-restaurant de Manresa que es fa viral: una reserva inexistent i una clienta que vol tenir la raó
- Operació tornada del pont de desembre: fins a 23 quilòmetres de retencions a la C-16 i accidents d'última hora
- Soc de Martinet i treballo per la NASA; amb esforç, atreviment i curiositat una pot aconseguir el que es proposi
- Una setantena de persones acompanyen la bandera de la Puríssima en la tradicional Passada per Manresa
- Montserrat Díaz, gerent del CDIAP Manresa: 'La pobresa està creant dins de les famílies una tensió molt negativa per als fills
- Un poble petit de l’Anoia, amb 400 habitants, fa un Mercat de Nadal que ja és un model d’èxit
- Jordi Villacampa: 'No hauria canviat la Penya pel Barça per un euro més. Haurien d’haver pagat molts diners i no ho van fer