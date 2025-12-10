Al Congrés
El PSOE recolza una llei sobre plurilingüisme
La iniciativa planteja conèixer les llengües cooficials per accedir a l’ocupació pública
Miguel Ángel Rodríguez
L’aprovació d’una llei de plurilingüisme va ser un dels compromisos als quals va arribar Pedro Sánchez amb Pere Aragonès el desembre del 2023, quan aquest últim era encara president de la Generalitat, líder d’ERC i podia posar en perill l’estabilitat de la legislatura. No obstant, aquesta norma mai va arribar a elaborar-se. Ahir, el PSOE va compensar, d’alguna manera, aquella promesa votant a favor de l’acceptació a tràmit d’una proposició de llei sobre plurilingüisme que han impulsat els diputats d’ERC, EH Bildu, PNB, Compromís, En Comú Podem i BNG. A aquest sí que es va afegir també Junts.
En un discurs en el qual va parlar en català, eusquera i gallec, el diputat d’ERC i encarregat de defensar la iniciativa, Francesc-Marc Álvaro, va assenyalar la necessitat de corregir el "biaix monolingüe" de l’Administració General de l’Estat i va situar la garantia del plurilingüisme com un dels "molts deures pendents" de la democràcia espanyola. "Ha arribat el moment de canviar les lleis i no la llengua", va sentenciar, després d’explicar que la proposta planteja modificacions en fins a 15 lleis.
En concret, la proposició de llei denuncia que l’article 3 de la Constitució, on es recull l’existència de les llengües cooficials i el deure de respectar-les i protegir-les, no es compleix. Així, el text proposa modificacions per reconèixer el dret a utilitzar el català, l’eusquera i el gallec davant qualsevol òrgan de l’Estat, inclosa la justícia. A més, estableix "un nivell de coneixement adequat de les llengües oficials" com a requisit per accedir a ocupació pública en aquests territoris.
D’altra banda, obre la porta que determinades comunitats puguin obligar que l’etiquetatge dels productes que es comercialitzin als seus territoris estigui escrit en les llengües cooficials i també els senyals de circulació. També estableix modificacions en el camp de la comunicació audiovisual per obligar RTVE a emetre contingut en les llengües cooficials. Finalment, recull que totes les lleis o reials decrets llei es publiquin en el BOE en castellà i les llengües cooficials.
