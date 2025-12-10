La resolució acota la inhabilitació a la Fiscalia General de l’Estat
L’estatut i el reglament de l’òrgan sí que preveuen, en canvi, la pèrdua de la condició de fiscal per part del condemnat
Cristina Gallardo
La notificació de la sentència dictada contra Álvaro García Ortiz, a més d’atorgar definitivament fermesa a la seva condemna, permet abordar ja les "conseqüències extraprocessals" de la resolució. Aquestes tenen a veure amb l’aplicació de normes internes de la fiscalia que apunten a la possible expulsió de la carrera de l’últim fiscal general de l’Estat, després de ser condemnat a una inhabilitació per dos anys.
La resolució del Tribunal Suprem conté un incís la interpretació del qual podria tenir conseqüències favorables en el futur immediat de García Ortiz, al constatar la Sala que la inhabilitació per dos anys del càrrec de fiscal general els sembla "proporcionada, revelant-se com a excessiva la seva projecció a d’altres". Mentre fonts de l’acusació assenyalen a EL PERIÓDICO que, malgrat aquesta afirmació, les conseqüències disciplinàries per a García Ortiz estan taxades i no es poden eludir, en l’entorn del condemnat consideren que aquesta limitació de termes de la inhabilitació permet interpretacions que caldrà valorar.
En el text de la sentència es diu expressament que la pena d’inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic suposa la privació definitiva del càrrec sobre el qual recau, que és "exclusivament" el de fiscal general de l’Estat. "Ens sembla que, des d’una perspectiva estrictament penal, és proporcionada aquesta acotació. No és necessari ser fiscal per assolir la titularitat de la Fiscalia General de l’Estat", apunten els magistrats, per afegir que no els correspon "dilucidar les conseqüències extraprocessals de la condemna, que es mouen en un altre pla". Aquest pla és el que estableixen l’estatut i el reglament de la fiscalia, que conduirien a la pèrdua de condició de fiscal per part de García Ortiz si s’atén la textualitat dels articles.
Una vegada coneguts tots els termes de la sentència, a qui correspon ara estudiar el futur de García Ortiz és a la nova fiscal general, Teresa Peramato, i al Ministeri de Justícia, encarregat d’aplicar la decisió que s’adopti finalment.
El reglament de la fiscalia
Això és així en aplicació de l’article 35 del reglament de la fiscalia, que assenyala que "la pena principal o accessòria d’inhabilitació absoluta o especial per a càrrec públic determinarà la pèrdua de la condició de fiscal una vegada que la sentència condemnatòria sigui ferma amb l’abast que aquesta estableixi". No obstant, el Suprem considera en la seva sentència que, comportant la pena la pèrdua del càrrec com a fiscal general, la durada de la incapacitat per exercir-lo –que s’ha fixat en dos anys– "es converteix en aquest cas en una qüestió de transcendència molt limitada".
Des de l’entorn de García Ortiz s’adverteix que a l’assumir la fiscalia general el setembre del 2022 va quedar en situació de serveis especials, és a dir, es va suspendre temporalment la seva dependència de les normes ordinàries que valen per a la resta de membres de la carrera. La qüestió és si la sentència l’afectarà a l’hora de gestionar la seva tornada a la carrera i, de no suposar la seva expulsió, al càrrec i la categoria que li seran assignats.
