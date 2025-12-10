Drets humans
RSF atribueix a Israel gairebé la meitat dels assassinats de periodistes el 2025
Mèxic i Ucraïna són els següents en la llista de països amb més risc per a la premsa
Mario Saavedra
Almenys 67 periodistes han sigut assassinats aquest any (de l’1 de desembre del 2024 a l’1 de desembre del 2025). D’ells, 53 van ser víctimes d’exèrcits regulars o del crim organitzat. Gran part van morir en mans de l’Exèrcit d’Israel. El país es converteix, per segon any consecutiu, en el responsable més gran de morts de periodistes al món, amb el 43%, tot segons el Baròmetre del 2025 de Reporters sense Fronteres (RSF), l’organització internacional de referència en la protecció dels professionals de la comunicació, amb seu a París. Mèxic i Ucraïna són els següents en la llista de països amb més risc de mort per als professionals de la comunicació. Actualment, hi ha al món almenys 500 periodistes i treballadors de mitjans de comunicació detinguts.
"Israel continua sent el primer assassí de periodistes del món. També és entre els 10 carcellers més grans, i és el que més periodistes estrangers (20 palestins, 16 detinguts recentment a Gaza i Cisjordània) té detinguts. Cal destacar que els altres de la llista són tots règims opressors", apunta a EL PERIÓDICO Edith Rodríguez, vicepresidenta de RSF Espanya. En total, des de l’octubre del 2023, l’Exèrcit israelià ha matat prop de 220 periodistes, dels quals almenys 65 van morir durant o a causa de l’exercici de la seva professió. Les Forces de Defensa d’Israel neguen que ataquin intencionadament periodistes. En alguns casos asseguren sense proves que eren terroristes i, en d’altres, els qualifiquen de danys col·laterals. Sobre els patrons de violència, Rodríguez explica que la majoria dels periodistes morts aquest any ho han sigut en conflictes armats, sobretot a Gaza, i en mans de grups armats i crim organitzat, especialment a Mèxic.
Crim organitzat
A Mèxic, el crim organitzat és responsable d’una "alarmant" recrudescència dels assassinats de periodistes el 2025. Ha sigut l’any més mortífer dels últims tres per a aquest país, que es referma com el segon més perillós del món per als periodistes, amb nou assassinats. I aquest fenomen tendeix a estendre’s amb una "mexicanització" de l’Amèrica Llatina: la regió concentra el 24% de tots els periodistes assassinats al món.
A Ucraïna, l’Exèrcit rus prossegueix els seus atacs contra els reporters nacionals i internacionals. Una de les novetats és el conflicte al Sudan, que es consolida com un camp de batalla especialment letal per a la professió.
- Pànic al Pedraforca, caiguda a Berga i atrapats a Vallcebre: triple rescat dels Bombers al Berguedà pel pont de desembre
- L’anècdota d'un hotel-restaurant de Manresa que es fa viral: una reserva inexistent i una clienta que vol tenir la raó
- Operació tornada del pont de desembre: fins a 23 quilòmetres de retencions a la C-16 i accidents d'última hora
- Soc de Martinet i treballo per la NASA; amb esforç, atreviment i curiositat una pot aconseguir el que es proposi
- Una setantena de persones acompanyen la bandera de la Puríssima en la tradicional Passada per Manresa
- Montserrat Díaz, gerent del CDIAP Manresa: 'La pobresa està creant dins de les famílies una tensió molt negativa per als fills
- Un poble petit de l’Anoia, amb 400 habitants, fa un Mercat de Nadal que ja és un model d’èxit
- Jordi Villacampa: 'No hauria canviat la Penya pel Barça per un euro més. Haurien d’haver pagat molts diners i no ho van fer